Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в ЕвропуГазета.Ru вчера в 13:56

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия. Как отмечается, предприятие решило скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы.
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Останется ли LADA на европейском рынке?

Автостатвчера в 23:16

Автомобили Lada прощаются с Европой

Российская газетавчера в 10:28

АвтоВАЗ намерен прекратить поставки машин в Европу

RT на русскомвчера в 13:24

«АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей в Европу

Известиявчера в 11:54

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу

РИА Новостивчера в 11:29

Lada уходит из Европы

News.ruвчера в 11:00

АвтоВАЗ допустил приостановку поставок Lada на европейский рынок

РБКвчера в 13:38
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Общество

Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов

В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Спорт

Как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию

Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Фукуоке начался с танцев на льду.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.
Обновлено в 01:37
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Армия и оружие

Кедми назвал истинную причину прибытия «морских котиков» в Украину

Яков Кедми, аналитик из Израиля, назвал истинную причину прибытия «морских котиков» из подразделения США SEAL в Украину.
Обновлено в 00:15
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Космос

«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:06
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Общество

Гендиректор Walt Disney заявил о планах уйти в отставку в 2021 году

Гендиректор компании Walt Disney Роберт Айгер заявил, что в 2021 году уйдет в отставку.
Обновлено в 00:43
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
Обновлено в 02:19
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Транспорт

На Ярославском направлении МЖД возможны задержки движения поездов

Задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам возможны в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.
Обновлено в 01:17
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:49
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Общество

Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Обновлено в 01:47
Происшествия

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В Нижнем Тагиле в одном из цехов завода «Уралхимпласт» произошел хлопок паровоздушной смеси метанола.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей

Овечкин против «кучи придурков»: гид по первому раунду плей-офф НХЛ

Упорство и командная игра "Харрикейнз" позволили "куче придурков" выйти в первый плей-офф с 2009-го года.
Обновлено 10 апреля в 17:18
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены

Напомним, что накануне, 11 апреля, боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 01:08
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