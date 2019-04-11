Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в ЕвропуГазета.Ru 13:56

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия. Как отмечается, предприятие решило скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы.
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