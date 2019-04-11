АвтоВАЗ прекратит поставки машин в ЕвропуГазета.Ru вчера в 13:56

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия. Как отмечается, предприятие решило скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы.

Политика Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Армия и оружие Военные ДНР сообщили о спасении автомобиля ОБСЕ от атаки ВСУ По словам представителей самопровозглашенной республики, украинские военнослужащие пытались атаковать машину при помощи мин, установленных на беспилотнике Военнослужащие ДНР предотвратили попытку нападения ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя оперативного командования самопровозглашенной республики Даниила Безсонова.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Армия и оружие Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.

Политика КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Авто Медведев утвердил новые правила тюнинга автомобилей в России «Медведев подписал документ, согласно которому утверждены правила внесения изменения в конструкцию автомобилей», — уточняет Nation News.

Происшествия Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева В Пресненском районном суде Москвы прошло заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Космос Мыши на МКС начали бегать кругами Космонавты продолжают изучать поведение мышей, которых доставили на станцию.

Космос Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.

Здоровье Детей в роддоме на улице 8 марта Оренбурга «поставили на счетчик» В городском родильном доме Оренбурга, больше известном горожанам как «роддом на 8 Марта», готовятся к появлению на свет "юбилейного" малыша.

Политика Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.

Происшествия Суд освободил Майкла Калви из СИЗО под домашний арест Басманный суд Москвы сегодня освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Игры Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter Студия The Farm 51 впервые вынесла на Kickstarter собственный проект. Разработчики собирают деньги на работу над хоррором Chernobylite.

Общество Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.

Происшествия Обнаружены тела еще двоих пропавших в результате паводка на юге Китая Число жертв внезапного паводка в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая увеличилось до четырех человек, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Армия и оружие Командующего ВДВ десантировали в Сирию От удара автомобиль с генерал-полковником Сердюковым несколько раз перевернулся и свалился в кювет.

Экономика Reuters: Сбербанк планирует купить сеть «О’Кей» Сбербанк обсуждает покупку ритейлера «О'Кей», рассчитывая затем перепродать этот актив третьей стороне, сообщает Reuters со ссылкой на источники.