Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в ЕвропуГазета.Ru 13:56
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия. Как отмечается, предприятие решило скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы.
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Женская сборная России победила Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ
Женская сборная России обыграла команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Финляндии - 3:0. В полуфинале россиянки сыграют с США.
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Президент Эквадора объяснил решение выдать Ассанжа
Президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что государство решило отказать основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в убежище.
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Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
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Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
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Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
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Игры
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Студия Storm in a Teacup объявила дату релиза своего приключенческого хоррора Close to the Sun.
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Общество
Власти опровергли запрет выращивания ягод на дачах
Россиянам не запрещали выращивать ягоды на дачных участках, из законодательства лишь убрали уточнения, касающиеся выращивания сельскохозяйственных культур, пояснил журналистам представитель Кадастровой палаты Росреестра.
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Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
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Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
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Невесту Данко обвинили в краже $500 000
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Евросоюз и Британия согласовали отсрочку Брэкзита до 31 октября
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Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20