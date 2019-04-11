АвтоВАЗ прекратит поставки машин в ЕвропуГазета.Ru 13:56

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия. Как отмечается, предприятие решило скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы.

Политика МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских Министерство внутренних дел России уволило за грубое нарушение дисциплины двух сотрудников полиции, попросивших политического убежища на Украине.

Транспорт Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Армия и оружие На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив.

Финансы В ЦБ заявили о росте внешнего долга России «Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.

Технологии Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.

Общество Васильева заявила о дефиците учителей математики и английского В российских школах наблюдается дефицит учителей математики, английского языка, а также преподавателей начальных классов.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Политика Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.

Политика Законопроект о неуважении власти к народу внесен в Госдуму Депутаты Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин, Ольга Алимова, Вера Ганзя и Алексей Корниенко внесли на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента законопроект о неуважении власти к народу.

Политика Президент Эквадора объяснил решение выдать Ассанжа Президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что государство решило отказать основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в убежище.

Хоккей Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.

Экономика Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций.

Общество Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».

Происшествия Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» В Бурятии медики довели до смерти пациента, приняв его предсмертную агонию за буйство.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Энергетика Нефтяники снизят цены на дизель до уровня октября 2018 года Правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года.

Политика Почему Литва отозвала посла из России Накануне прокуратура обвинила экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса в оказании содействия за денежное вознаграждение в выдаче шенгенской визы российскому гражданину Ринату Насырову, который ранее руководил Новым промышленным банком.

Политика В Госдуме назвали ультиматумом резолюцию ПАСЕ касательно России Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал ультиматумом резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призвали сформировать собственную делегацию и уплатить взнос в бюджет Совет Европы, передает РИА Новости.

Культура Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».