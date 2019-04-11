Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в ЕвропуГазета.Ru 13:56
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия. Как отмечается, предприятие решило скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
Министерство внутренних дел России уволило за грубое нарушение дисциплины двух сотрудников полиции, попросивших политического убежища на Украине.
Обновлено в 10:47
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено в 07:23
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив.
Обновлено в 12:55
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:28
Технологии
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Общество
Васильева заявила о дефиците учителей математики и английского
В российских школах наблюдается дефицит учителей математики, английского языка, а также преподавателей начальных классов.
Обновлено в 13:03
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Обновлено в 08:00
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Политика
Законопроект о неуважении власти к народу внесен в Госдуму
Депутаты Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин, Ольга Алимова, Вера Ганзя и Алексей Корниенко внесли на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Президент Эквадора объяснил решение выдать Ассанжа
Президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что государство решило отказать основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в убежище.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций.
Обновлено в 08:36
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмы
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
В Бурятии медики довели до смерти пациента, приняв его предсмертную агонию за буйство.
Обновлено в 14:10
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизель до уровня октября 2018 года
Правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года.
Обновлено в 09:47
Политика
Почему Литва отозвала посла из России
Накануне прокуратура обвинила экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса в оказании содействия за денежное вознаграждение в выдаче шенгенской визы российскому гражданину Ринату Насырову, который ранее руководил Новым промышленным банком.
Обновлено в 13:45
Политика
В Госдуме назвали ультиматумом резолюцию ПАСЕ касательно России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал ультиматумом резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призвали сформировать собственную делегацию и уплатить взнос в бюджет Совет Европы, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:28
Футбол
Экс-хавбек «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру
Обновлено в 11:45
Политика
МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT
МИД России объявил о начале «периода зеркального отношения» из-за действий Франции против российских СМИ.
Обновлено в 11:46
Культура
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35