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АвтоВАЗ прекратит поставки машин в ЕвропуГазета.Ru 13:56

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия. Как отмечается, предприятие решило скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы.
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АвтоВАЗ временно прекращает поставки автомобилей в Европу

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
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