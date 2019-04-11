Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в ЕвропуГазета.Ru 13:56
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия. Как отмечается, предприятие решило скорректировать экспортную активность в регионе из-за ужесточения экологических норм в странах Европы.
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Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав своей команды на первый матч четвертьфинального противостояния Лиги Европы против «Вильярреала».
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Обновлено вчера в 09:47
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
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Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
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Обновлено в 01:42
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Самые волосатые самцы приматов имеют самые маленькие яички
"Украшения", которыми самцы приматов обзавелись для привлечения внимания самок, нужны в основном для того, чтобы компенсировать маленькие яички, не позволяющие вырабатывать большое количество семенного материала.
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Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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Себестоимость складного смартфона Samsung Galaxy Fold оценена в $1200
Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал раздобыл сведения о себестоимости складного смартфона Samsung Galaxy Fold.
Обновлено в 04:27
Политика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Общество
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Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
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Транспорт
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В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
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Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода
В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы.
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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
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Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
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Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
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Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России
Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала арестованного основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа провидцем.
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