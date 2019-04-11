Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в ЕвропуТарантас Ньюс вчера в 10:31
Как пояснили в пресс-службе компании изданию «Российская Газета», из-за ужесточения экологических норм в странах Европы АвтоВАЗУ приходится корректировать экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент российские автомобили покинут европейский рынок на некоторое время.
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Политика
Порошенко встретится с Меркель и Макроном
Действующий президент Украины Петр Порошенко собирается встретиться с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Уклонение от призыва назвали тяжким грехом богословы в Таджикистане
Совет улемов (богословов) Исламского центра Таджикистана во время весеннего призыва в армию, стартовавшего 1 апреля, напомнил юношам, что уклонение от воинской службы для мусульманина является тяжким грехом.
Обновлено в 03:20
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy J6 получили обновление до Android 9.0 Pie
Обновление вышло с серийным номером J600FNXXU3BSD1, его размер составляет около 1,2 ГБ.
Обновлено в 01:35
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Транспорт
Главгосэкспертиза одобрила нижегородский участок ВСМ Москва — Казань
Эксперты Главгосэкспертизы России пришли к положительному заключению при изучении проектно-сметной документации по участку ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 04:21
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Скандал в Госдуме: Вячеслава Володина уличили в нарушении регламента
Судя по официальным данным, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин одобрил этот документ дистанционно, находясь за 800 километров от Москвы, из Саратовской области, что является нарушением регламента.
Обновлено в 04:37
Экономика
Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%
Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:14
Общество
Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы
Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования.
Обновлено в 01:58
Общество
Беглый «основатель» Facebook попросил убежища в Эквадоре
Обвинения против Чельи были выдвинуты после того, как в 2010 году он подал в суд на владельца Facebook Марка Цукерберга, предъявив права на 84% акций социальной сети.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку
Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд
Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 04:50
Здоровье
Работникам челябинской скорой помощи сократили отпуска
Сотрудникам психиатрических бригад дополнительный отпуск сократили на три недели, а реанимационных — на одну.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Кадыров призвал списать Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости провести ревизию долгов за газ в республике и определить задолженность, не подлежащую взысканию.
Обновлено в 00:13
Политика
Депутаты захотели увеличить срок пребывания жителей Донбасса в России
Депутаты фракции ЛДПР предлагают обеспечить жителей этой части Украины правом находиться на территории России в течение года с возможностью продления срока пребывания еще на год, без необходимости выезда.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
На третьем заседании Пресненского районного суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева был опрошен один из ключевых фигурантов — потерпевший Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
СК завел уголовное дело на водителя, сбившего полицейского в Москве
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя Toyota, сбившего полицейского в Москве.
Обновлено в 04:22
Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
«Ведут себя как саранча»: поляки взбунтовались против военных США
Военные США, строящие в польском городе Повидзь базу, настроили против себя местных жителей.
Обновлено в 03:49
Политика
Песков: Путин не имеет отношения к смягчению меры пресечения Калви
"Президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или судебные действия", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияло ли заступничество представителей бизнес-сообщества перед президентом на смягчение меры пресечения Калви.
Обновлено в 05:03
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12