Авто
«АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей в ЕвропуИзвестия 11:54
Российская компания «АвтоВАЗ» прекращает поставки своих моделей на европейский рынок. Об этом 11 апреля сообщает «Российская газета».
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Футбол
Два футболиста «Баварии» подрались на тренировке
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Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде
Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.
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Обновлено в 12:12
Авто
Toyota запатентовала очень странное купе
У машины очень компактная передняя часть, и пропорции с широкими задними крыльями намекают на то, что двигатель стоит посередине.
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Недвижимость
Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» рассказал об ипотечных кредитах на строительство частных домов.
Обновлено в 06:53
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о «выкручивании рук»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Россия «обнаглела» и «выкручивает руки».
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Происшествия
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Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
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Шоу-бизнес
Экс-любовница Гуфа Яна Шевцова собирается замуж за артиста Black Star
Яна Шевцова Новым избранником экс-любовницы Гуфа стал артист из лейбла Black Star.
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Общество
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Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Технологии
«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя
Обновлено в 11:58
Технологии
В WhatsApp включили новый режим
Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
Обновлено в 10:43
Политика
Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина
Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
Обновлено в 09:02
Спорт
Как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию
Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Фукуоке стартовал с танцев на льду.
Обновлено в 12:11
Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе армии Хафтара по военной базе в Триполи
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удар по военной базе правительства нацсогласия (ПНА) на северо-востоке столицы Ливии Триполи, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 11:33
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Общество
На ВДНХ показали отреставрированные фигуры фонтана «Дружба народов»
В конце марта фигуры девушек вновь установили на фонтан. "Дружба народов" - самый большой фонтан на территории ВДНХ.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку
Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ
Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Невесту Данко обвинили в краже $500 000
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Технологии
Центры компетенций НТИ в 2018 году запустили 150 научных проектов
Центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2018 году запустили 150 научно-исследовательских проектов, говорится в сообщении оператора проекта "Центры компетенций НТИ" - Российской венчурной компании (РВК).
Обновлено в 11:12
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Космос
Объем «космического» производства в области превысил 21 млрд
Сегодня в министерстве промышленности и энергетики Саратовский области прошел "круглый стол" ко Дню космонавтики, на котором обсудили космическое и авиационное приборостроение в регионе.
Обновлено в 03:57