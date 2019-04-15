АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей LadaРИА Новости 12:28

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании. Опрос проходит с 15 по 29 апреля.

Футбол «Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Происшествия В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.

Происшествия В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.

Политика У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.

Игры Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Здоровье Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от ежегодной флюорографии Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.

Общество Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.

Авто В Шанхае представлен новый кроссовер Mercedes-Benz GLB Компания Mercedes представила на автосалоне в Шанхае новый кроссовер - GLB.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Игры Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.

Политика Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Напомним, ранее официальные представители украинской нефте- и газодобывающей компании Украина «Укрнафта» заявили о том, что постоянный третейский суд в Гааге вынес решение о взыскании с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату своего имущества в Крыму.

Политика МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.

Шоу-бизнес Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Футбол Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет» Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.

Экономика Официально отменили три налоговых декларации Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.