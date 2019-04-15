Авто

АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей LadaРИА Новости 12:28

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании. Опрос проходит с 15 по 29 апреля.
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«АвтоВАЗ» предложил выбрать имена для новых моделей Lada через соцсети

ТАСС03:23

LADA ищет новые имена

Тольятти-Новости02:09

«АвтоВАЗ» предлагает россиянам придумать названия для новых моделей LADA

CarsWeek.ru02:51

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

Автоновости дня02:50

АВТОВАЗ предложил автомобилистам придумать названия для будущих моделей LADA

Автостат02:17

АвтоВАЗ предложил клиентам придумать названия для трех будущих моделей

AutoNews04:05

АвтоВАЗ попросил придумать названия для новых Лад

Журнал Авто.ру06:04
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Происшествия

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Политика

У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине

Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Здоровье

Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от ежегодной флюорографии

Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

Обновлено в 14:51
Армия и оружие

В России считают провокацией отправку вертолётов Британии в Эстонию

Отправка британских вертолётов в Эстонию для «сдерживания России» имеет все признаки намеренной провокации.
Обновлено в 11:47
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Авто

В Шанхае представлен новый кроссовер Mercedes-Benz GLB

Компания Mercedes представила на автосалоне в Шанхае новый кроссовер - GLB.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой

Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Игры

Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street

Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Политика

Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Напомним, ранее официальные представители украинской нефте- и газодобывающей компании Украина «Укрнафта» заявили о том, что постоянный третейский суд в Гааге вынес решение о взыскании с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату своего имущества в Крыму.
Обновлено в 12:10
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.
Обновлено в 00:22
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Обновлено в 14:09
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Единоборства

Геннадий Головкин встретится со Стивом Роллзом

Обновлено в 16:48
Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие

Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

Обновлено вчера в 21:01
Общество

Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама

Обновлено в 17:06
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