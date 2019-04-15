Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей LadaРИА Новости 12:28
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании. Опрос проходит с 15 по 29 апреля.
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Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Игры
Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине
Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от ежегодной флюорографии
Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В России считают провокацией отправку вертолётов Британии в Эстонию
Отправка британских вертолётов в Эстонию для «сдерживания России» имеет все признаки намеренной провокации.
Обновлено в 11:47
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Авто
В Шанхае представлен новый кроссовер Mercedes-Benz GLB
Компания Mercedes представила на автосалоне в Шанхае новый кроссовер - GLB.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой
Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Напомним, ранее официальные представители украинской нефте- и газодобывающей компании Украина «Укрнафта» заявили о том, что постоянный третейский суд в Гааге вынес решение о взыскании с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату своего имущества в Крыму.
Обновлено в 12:10
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.
Обновлено в 00:22
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Обновлено в 14:09
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Единоборства
Геннадий Головкин встретится со Стивом Роллзом
Обновлено в 16:48
Происшествия
В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии
Обновлено вчера в 21:01