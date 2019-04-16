Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей LadaРИА Новости 12:28
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании. Опрос проходит с 15 по 29 апреля.
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Наука
Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде
Обновлено вчера в 00:59
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Авто
Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM
Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Суд приступил к изучению видеоматериалов по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы начал изучение видеоматериалов по делу о потасовках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу
Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 03:52
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Политика
Страшная новая реальность: Климкин шокирован отношением россиян к Сталину
Глава МИД Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса в России об отношении к Иосифу Сталину.
Обновлено в 11:30
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Происшествия
СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Наука
Конвертоплан V-280 разогнали быстрее 300 узлов
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»
Артистка ответила оппозиционеру на критику Российская балерина Анастасия Волочкова жестко ответила оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 05:28
Политика
Познер подверг сомнению «таинственность русской души»
Телевизионный ведущий Владимир Познер у себя в блоге попытался развенчать «миф» о русской душе.
Обновлено в 13:38
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Происшествия
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым
Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
Политика
Порошенко рассказал о планах Путина, но Кремль не в курсе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил планов участия Владимира Путина в июне в Нормандии в торжествах, которые посвящены празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Россиян предупредили об опасности работ в огороде
С наступлением дачного сезона врачи предостерегли россиян о чрезмерном увлечении огородом.
Обновлено в 13:13
Кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Космос
Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю
HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.
Обновлено в 08:57
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49