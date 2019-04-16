АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей LadaРИА Новости 12:28

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании. Опрос проходит с 15 по 29 апреля.

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Происшествия СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий Футболист «Спартака» Аяз Гулиев заплатил гражданину США, которого избил на одной из улиц Москвы, за отказ от претензий.

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