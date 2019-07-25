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АвтоВАЗ повысит цены на все модели LadaAutoNews 10:57

АвтоВАЗ намерен с 1 августа повысить цены на все автомобили марки Lada. В среднем машины должны подорожать на 1% (5000–7000 рублей). Об этом со ссылкой на менеджеров нескольких дилерских компаний Волжского автозавода сообщают «Ведомости».
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