АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июлеАвтоновости дня 00:06

«АвтоВАЗ» планирует с 1 июля повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada, рассказали «Ведомостям» менеджеры трех дилерских компаний.

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С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерской среде марки.

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле

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