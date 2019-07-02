Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производствоРосбалт 02 июля в 11:34

«АвтоВАЗ» с 3 июля останавливает производство на заводах в Тольятти и Ижевске. Конвейер остановят из-за срыва поставки комплектующих.
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«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»

Ведомостивчера в 13:40

Непростой простой

Российская газета03 июля в 13:06

Поставщик «АвтоВАЗа» рассказал о причинах прекращения поставки компонентов

ТАСС02 июля в 16:00

«Автокомпонент» объяснил срыв поставок комплектующих для «АвтоВАЗа»

Quto.ru03 июля в 02:23

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

РИА Новости02 июля в 22:38

Названа причина срыва поставки комплектующих АвтоВАЗу

AutoNews03 июля в 02:34

Поставщик АвтоВАЗа объяснил сбой в поставках комплектующих

РБК02 июля в 15:55
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:30, Вашингтон
Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес

В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено 02 июля в 00:47
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки

Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России

Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

В Амурской области прошли сильные дожди

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша

Обновлено вчера в 20:03
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено вчера в 09:05
Авто

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

Обновлено вчера в 20:32
Кино

Человек-паук снова на экранах: для тех, кто скучает на каникулах

"Планета кино", в свою очередь, продолжает показ ромкома "Та еще парочка" о госсекретаре США, решившей баллотироваться в президенты при помощи эксцентричного журналиста.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено 03 июля в 11:22
Армия и оружие

Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе

Обновлено вчера в 06:00
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

В Исландии ввели бесполые фамилии

Парламент Исландии утвердил Закон о гендерной автономии, разрешающий гражданам давать детям или менять фамилию на бесполую, сообщает Iceland Rewiew.
Обновлено вчера в 06:37
Общество

Пострадавшие от паводка жители Канска получат по 50 тыс. рублей

Обновлено вчера в 22:48
Общество

В омских моргах лежат 50 трупов, которых не на что похоронить

По информации издания, в моргах лежат около 50-ти невостребованных тел.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье

Тюменские врачи теряют половину зарплаты из-за завышенных планов руководства. «Мы платим за людей, которым наплевать на свое здоровье»

Участковых терапевтов Тюмени штрафуют за невыполнение плана по привлечению населения к профосмотрам и диспансеризации.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Телефоны в школах хотят запретить в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Токио сделал представление Сеулу из-за роспуска фонда помощи «женщинам для утешения»

Правительство Японии сделало представление южнокорейской стороне в связи с прекращением деятельности японского фонда помощи так называемым женщинам для утешения, как именовали сексуальных рабынь в бывшей японской императорской армии в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит»

Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из немецкого «Гамбурга» в петербургский клуб «Зенит».
Обновлено вчера в 20:01
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Обновлено вчера в 15:36
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

Обновлено вчера в 23:06
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Здоровье

Большинство коек в российских хосписах заняты непрофильными пациентами

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Регион заботы» провел мониторинг российских хосписов, в ходе которого выяснилось, что они, как и профильные отделения в больницах, по большей части заняты людьми, которых «просто некуда пристроить».
Обновлено в 00:15
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