Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производствоРосбалт 02 июля в 11:34
«АвтоВАЗ» с 3 июля останавливает производство на заводах в Тольятти и Ижевске. Конвейер остановят из-за срыва поставки комплектующих.
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Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес
В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено 02 июля в 00:47
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
В Амурской области прошли сильные дожди
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Авто
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Человек-паук снова на экранах: для тех, кто скучает на каникулах
"Планета кино", в свою очередь, продолжает показ ромкома "Та еще парочка" о госсекретаре США, решившей баллотироваться в президенты при помощи эксцентричного журналиста.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено 03 июля в 11:22
Армия и оружие
Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе
Обновлено вчера в 06:00
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Исландии ввели бесполые фамилии
Парламент Исландии утвердил Закон о гендерной автономии, разрешающий гражданам давать детям или менять фамилию на бесполую, сообщает Iceland Rewiew.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
Пострадавшие от паводка жители Канска получат по 50 тыс. рублей
Обновлено вчера в 22:48
Общество
В омских моргах лежат 50 трупов, которых не на что похоронить
По информации издания, в моргах лежат около 50-ти невостребованных тел.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Тюменские врачи теряют половину зарплаты из-за завышенных планов руководства. «Мы платим за людей, которым наплевать на свое здоровье»
Участковых терапевтов Тюмени штрафуют за невыполнение плана по привлечению населения к профосмотрам и диспансеризации.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Токио сделал представление Сеулу из-за роспуска фонда помощи «женщинам для утешения»
Правительство Японии сделало представление южнокорейской стороне в связи с прекращением деятельности японского фонда помощи так называемым женщинам для утешения, как именовали сексуальных рабынь в бывшей японской императорской армии в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит»
Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из немецкого «Гамбурга» в петербургский клуб «Зенит».
Обновлено вчера в 20:01
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
Обновлено вчера в 15:36
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
Обновлено вчера в 23:06
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье
Большинство коек в российских хосписах заняты непрофильными пациентами
Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Регион заботы» провел мониторинг российских хосписов, в ходе которого выяснилось, что они, как и профильные отделения в больницах, по большей части заняты людьми, которых «просто некуда пристроить».
Обновлено в 00:15