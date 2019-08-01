Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили LadaSpeedMe 03:17
С 1 августа 2019 года дилеры российской марки переписали розничные цены на все модели Lada. Это уже третье массовое повышение цен на продукцию «АвтоВАЗа» в этом году.
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Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Гвинее шесть детей погибли от удара молнии
Обновлено в 12:45
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты бакинского «Нефтчи» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее
Обновлено в 15:45
Происшествия
Во Внуково у пассажира изъяли контрабандных котят
Российские таможенники в аэропорту Внуково обнаружили у прилетевшего из Узбекистана пассажира шесть детенышей азиатской леопардовой кошки.
Обновлено в 12:22
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Здоровье
Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ
Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
Обновлено в 15:00
Политика
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:20
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Политика
Гибель пчел затронула 30 российских регионов
Как сказали в Российском союзе пчеловодов, в среднем там погибли от 5 до 30% пчелосемей. Точную оценку ущерба там еще не произвели.
Обновлено в 15:32
Экономика
Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился
Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Общество
Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа
Обновлено в 14:37
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Экономика
Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии
Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.
Обновлено вчера в 09:22
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.
Обновлено в 01:45
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во «Дворец на Яузе» в январе
Обновлено в 09:39
Единоборства
Тело погибшего боксёра Дадашева доставлено в Россию
Обновлено в 12:23
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55