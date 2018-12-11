Авто

АвтоВАЗ отзывает в России более 41 тысячи Lada Vesta
Коммерсантъ
01:28

АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta из-за несертифицированной комплектации шин, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат машины, реализованные c июля 2017 года по настоящее время.
Коммерсантъ01:28

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АвтоВАЗ отзывает более 40 тысяч седанов Vesta

AutoNews02:23

АвтоВАЗ отозвал более 41 тыс. автомобилей Lada Vesta

РБК02:13

АвтоВАЗ отзывает более 41 тысячи Lada Vesta из-за шин

Российская газета01:45

АвтоВАЗ отзывает в России более 41 тысячи Lada Vesta

Коммерсантъ01:28

В России на ремонт отправят более 41,5 тыс. автомобилей LADA Vesta

CarsWeek.ru01:03

АВТОВАЗ отзывает 41,5 тыс. автомобилей LADA Vesta

Автостат00:52

Росстандарт информирует об отзыве 41 507 автомобилей LADA Vesta

Росстандарт00:33
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:56, Ашберн
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Ford запатентовал ремни безопасности с подогревом

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Pininfarina выбрала имя для «самого мощного итальянского автомобиля»

Электрический гиперкар Battista дебютирует весной на автосалоне в Женеве как «самый мощный итальянский автомобиль».
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Камеры на дорогах Москвы начнут различать марки автомобилей

К Новому году камеры на дорогах столицы начнут автоматически определять марки автомобилей, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
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Тони Старк выбрал для «Мстителей 4» электрокар Audi e-tron GT

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Обновлено в 02:32
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Кроссовер Nissan Kicks на шасси Renault Duster может появиться в РФ

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Российский рынок новых грузовиков в ноябре снизился на 5%

Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", по итогам 11 месяцев нынешнего года рынок новых грузовиков еще показывает положительную динамику.
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У россиян хотят отменить водительские удостоверения

Бумажную версию главного документа шофера хотят отменить.
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Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска разыграют в лотерею

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Французский автопроизводитель Renault начал продажи седанов Logan и хэтчбеков Sandero с вариатором на российском рынке.
Обновлено в 01:00
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Maybach может стать отдельным брендом, отделившись от Daimler

В ноябре появились первые слухи о возможном отделении от автомобильного концерна Daimler – бренда Maybach, который в дальнейшем сможет выпускать машины под собственным именем.
Обновлено в 01:28
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Продажи автомобилей в Китае в ноябре снизились на 18%

В январе-ноябре продажи автомобилей в КНР снизились на 4% - до 20,15 млн машин, сообщает агентство "Синьхуа".
Обновлено в 02:36
Авто

Porsche привезет в Россию четыре новинки

Стартуют в 2019 году и российские продажи "драйверских" модификаций Porsche Panamera, пишет "Автостат" со ссылкой на пресс-службу марки.
Обновлено в 02:47
Авто

В Токио Toyota привезет прототип Toyota GR Supra Super GT

На выставку подразделение Gazoo Racing привезет прототип трековой версии купе, которая предназначена для японского чемпионата Super GT.
Обновлено в 02:02
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Ford начнет применять 3D-печать при производстве автомобилей

Американская компания Ford объявила о намерении использования технологии 3D-печати в серийном выпуске своих автомобилей.
Обновлено в 01:23
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