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АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta из-за несертифицированной комплектации шин, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат машины, реализованные c июля 2017 года по настоящее время.
Коммерсантъ01:28
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