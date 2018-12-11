АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta из-за несертифицированной комплектации шин, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат машины, реализованные c июля 2017 года по настоящее время.

АвтоВАЗ отзывает в России более 41 тысячи Lada Vesta

Авто Авто Ford запатентовал ремни безопасности с подогревом

Авто Авто Pininfarina выбрала имя для «самого мощного итальянского автомобиля» Электрический гиперкар Battista дебютирует весной на автосалоне в Женеве как «самый мощный итальянский автомобиль».

Авто Авто Камеры на дорогах Москвы начнут различать марки автомобилей К Новому году камеры на дорогах столицы начнут автоматически определять марки автомобилей, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Авто Авто Тони Старк выбрал для «Мстителей 4» электрокар Audi e-tron GT Роберт Дауни-младший не исключил, что автомобилем супергероев в следующей серии «Мстителей» может стать электрокар Audi e-Tron GT.

Авто Авто Volkswagen Jetta GLI дебютирует на автошоу в Чикаго в феврале О новой Jetta GLI ходят слухи уже более года, ведь шпионские снимки спортивного седана впервые появились еще в ноябре 2017 года.

Авто Авто Кроссовер Nissan Kicks на шасси Renault Duster может появиться в РФ Новый компактный кроссовер Nissan Kicks построен на базе Renault Duster и появится в продаже уже в январе следующего года в Индии.

Авто Авто Российский рынок новых грузовиков в ноябре снизился на 5% Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", по итогам 11 месяцев нынешнего года рынок новых грузовиков еще показывает положительную динамику.

Авто Авто У россиян хотят отменить водительские удостоверения Бумажную версию главного документа шофера хотят отменить.

Авто Авто Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска разыграют в лотерею Компания подарила понтифику модель LP 580. Стоимость участия в лотерее стартует от 10 долларов. Данная сумма равна 100 оставленным заявкам.

Авто Авто Renault начал продажи Logan и Sandero с вариатором Французский автопроизводитель Renault начал продажи седанов Logan и хэтчбеков Sandero с вариатором на российском рынке.

Авто Авто Maybach может стать отдельным брендом, отделившись от Daimler В ноябре появились первые слухи о возможном отделении от автомобильного концерна Daimler – бренда Maybach, который в дальнейшем сможет выпускать машины под собственным именем.

Авто Авто Продажи автомобилей в Китае в ноябре снизились на 18% В январе-ноябре продажи автомобилей в КНР снизились на 4% - до 20,15 млн машин, сообщает агентство "Синьхуа".

Авто Авто Porsche привезет в Россию четыре новинки Стартуют в 2019 году и российские продажи "драйверских" модификаций Porsche Panamera, пишет "Автостат" со ссылкой на пресс-службу марки.

Авто Авто В Токио Toyota привезет прототип Toyota GR Supra Super GT На выставку подразделение Gazoo Racing привезет прототип трековой версии купе, которая предназначена для японского чемпионата Super GT.