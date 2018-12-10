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АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta из-за несертифицированной комплектации шин, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат машины, реализованные c июля 2017 года по настоящее время.
Коммерсантъ01:28
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с чего всё началось
11 декабря в Росстандарте уточнили, что сервисная кампания затронет 41 507 экземпляров Lada Vesta, которые были проданы c июля 2017 года по настоящее время.Авторамблервчера в 08:23
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