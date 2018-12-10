с чего всё началось

АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta из-за несертифицированной комплектации шин, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат машины, реализованные c июля 2017 года по настоящее время.

АвтоВАЗ отзывает в России более 41 тысячи Lada Vesta

Авто Авто Ford запатентовал ремни с подогревом

Авто Авто Российский рынок новых LCV в ноябре продолжил падение Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", несмотря на продолжающееся падение, по итогам 11 месяцев нынешнего года рынок новых LCV в нашей стране все равно находится в "плюсе".

Авто Авто Электрический гиперкар Pininfarina получит название Battista Сегодня стало известно, что электрический гиперкар Pininfarina получит название Battista.

Авто Авто Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster может приехать в Россию Японский автопроизводитель Nissan разработал новый кроссовер Kicks на базе Renault Duster, который станет доступен для предзаказа уже 14 декабря.

Авто Авто Kia раскрыла комплектации нового универсала Ceed для России Компания Kia объявила комплектации универсала Ceed Sportswagon нового поколения.

Авто Авто В Москве камеры ГИБДД начнут различать марки автомобилей В Москве камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) к концу декабря 2018 года начнут автоматически определять марки автомобилей, об этом «Известиям» рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Авто Авто Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска разыграют в лотерею Компания подарила понтифику модель LP 580. Стоимость участия в лотерее стартует от 10 долларов. Данная сумма равна 100 оставленным заявкам.

Авто Авто Ждать ли декабрьских скидок на автомобили рассказали автодилеры Крупнейшие российские автодилеры рассказали, каких скидок, акций и бонусов стоит ждать от салонов и нужно ли откладывать покупку транспортного средства на потом.

Авто Авто У Россиян могут забрать водительское удостоверение Ранее предполагалось, что будет принят проект, согласно которому все водительские удостоверения будут оснащаться специальным электронным чипом.

Авто Авто Тони Старк выбрал для Мстителей Audi e-tron GT Роберт Дауни-младший рассказал, что в новом кинофильме «Мстители» может появиться транспортное средство Audi e-tron GT.

Авто Авто ГАЗ наладит выпуск легкого дизельного мотора

Авто Авто «Мега-Авто» обновила салон Jaguar Land Rover В Санкт-Петербурге состоялось открытие обновленного дилерского центра Jaguar Land Rover «Омега-Премиум» (входит в ГК «Мега-Авто»).

Авто Авто Maybach может стать отдельным брендом, отделившись от Daimler В ноябре появились первые слухи о возможном отделении от автомобильного концерна Daimler – бренда Maybach, который в дальнейшем сможет выпускать машины под собственным именем.

Авто Авто Toyota покажет в Токио гоночную версию новой Supra Компания Toyota на домашнем автосалоне в Токио покажет гоночную версию нового поколения спорткара Supra.