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«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. Lada Vesta
«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. Lada VestaТАСС01:05
"АвтоВАЗ" отзывает 41,507 тыс. автомобилей модели Lada Vesta, реализованных с июля 2017 года, из-за проблем с диском запасного колеса.
ТАСС01:05
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с чего всё началось
11 декабря в Росстандарте уточнили, что сервисная кампания затронет 41 507 экземпляров Lada Vesta, которые были проданы c июля 2017 года по настоящее время.Авторамблервчера в 08:23
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
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