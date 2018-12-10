с чего всё началось

"АвтоВАЗ" отзывает 41,507 тыс. автомобилей модели Lada Vesta, реализованных с июля 2017 года, из-за проблем с диском запасного колеса.

Авто Авто Продажи на вторичном авторынке РФ растут седьмой месяц подряд

Авто Авто Электрический гиперкар Pininfarina PF0 назван именем «Battista» Электрический гиперкар, ранее известный под индексом PF0, назовут Battista – в честь основателя фирмы Carrozzeria Pininfarina Джованни Баттисты.

Авто Авто Ford запатентовал ремни с подогревом Компания Ford запатентовала дизайн и конструкцию ремней безопасности с подогревом.

Авто Авто Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster может приехать в Россию Nissan Kicks для индийского рынка имеет такую же внешность, что и модель для Европы, но отличается увеличенными габаритами.

Авто Авто Камеры на дорогах Москвы начнут различать марки автомобилей К Новому году камеры на дорогах столицы начнут автоматически определять марки автомобилей, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Авто Авто Porsche представил обновлённый Macan S Компания Porsche представила спортивную версию обновлённого кроссовера Macan — исполнение Macan S. Автомобиль оснащается 3-литровым бензиновым турбомотором V6 мощностью 354 л.с.

Авто Авто Флагманское семейство Volkswagen I. D. пополнится кроссовером По последней информации, модельный ряд Volkswagen I. D. получит девять модификаций, тогда как ранее речь шла о пяти.

Авто Авто Автопилот Tesla научат распознавать светофоры и знаки «Стоп» Речь идет о наделении автомобиля способностью распознавать и, соответственно, реагировать на сигналы светофора и знаки «Движение без остановки запрещено», а также самостоятельно проезжать перекрестки с круговым движением.

Авто Авто Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска разыграют в лотерею Компания подарила понтифику модель LP 580. Стоимость участия в лотерее стартует от 10 долларов. Данная сумма равна 100 оставленным заявкам.

Авто Авто Автомобили Renault переведут на мотор от Lada Речь идет о бензиновом агрегате ВАЗ-21179, который устанавливается на Lada XRay и выдает 122 л.с. По информации портала "Колеса.ру", такой мотор может появиться у Logan и Sandero нового поколения - новинки ожидаются в ближайшие полтора-два года.

Авто Авто Дилеры рассказали о системе скидок на декабрь Дилеры отметили, что в этом году крупных скидок в декабре не будет, поскольку со следующего года НДС вырастет, что значительно увеличит стоимость новых машин.

Авто Авто Тони Старк выбрал для Мстителей Audi e-tron GT Роберт Дауни-младший рассказал, что в новом кинофильме «Мстители» может появиться транспортное средство Audi e-tron GT.

Авто Авто Hyundai Palisade вышел в продажу Компания Hyundai анонсировала начало продаж нового габаритного внедорожника Hyundai Palisade.

Авто Авто Россияне могут лишиться водительских удостоверений Ранее сообщалось, что в правительстве хотят снабдить водительские удостоверения специальными электронными чипами, но он от этой идеи, вероятнее всего, откажутся.