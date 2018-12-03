Отмечается, что в автомобилях моделей Lada Priora, Lada Kalina и Lada Granta, проданных с апреля 2018 года, обнаружено несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности. На машинах, попадающих в эту категорию, будут проведены необходимые проверки.

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