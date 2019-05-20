Авто

АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada LargusiReactor 09:37

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами. Об этом 20 мая заявили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
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В России отправят на ремонт почти 33 тысячи автомобилей LADA Largus

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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
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