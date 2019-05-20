Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada LargusiReactor 09:37
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами. Об этом 20 мая заявили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
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Происшествия
На озере в Финляндии погиб россиянин
Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
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Обновлено 18 мая в 19:03
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Стрелковый союз России дисквалифицировал Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил.
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Забор демонтируют с места стройки храма в Екатеринбурге
С места строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют забор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда святой Екатерины.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных
В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных.
Обновлено в 00:58
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В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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Авто
В РФ вырос рынок автомобилей с пробегом
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни
Обновлено в 11:28
Космос
Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи
Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Авто
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Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье
Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове.
Обновлено в 10:15
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
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Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму
Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
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Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе
Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.
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Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения
Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Политика
Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»
"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов (Минских соглашений — Прим. ред.) об обмене задержанными по принципу всех на всех", — заявил Лавров на приеме в МИД России по случаю православной Пасхи, комментируя вступление Зеленского в должность президента Украины.
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