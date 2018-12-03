Авто
Официальные дилеры бесплатно для владельцев автомобилей проверят маркировку изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, заменят руль на исправный.
Коммерсантъ06:17
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
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Porsche проводит виртуальные тесты электрического универсала
Обновлено в 15:26
Авто
Средняя цена нового автомобиля в РФ достигла 1,4 миллиона рублей
По итогам первых десяти месяцев текущего года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля на российском рынке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и приблизилась к отметке 1,42 миллиона рублей.
Обновлено в 14:55
Авто
Hyundai и Kia выпустят пикапы на одной платформе
Корейская компания Hyundai пополнит свой модельный ряд легким пикапом на базе концепт-кара Santa Cruz, представленного еще в 2015 году на автосалоне в Детройте.
Обновлено в 12:32
Авто
В России принимают предзаказы на Volkswagen Caddy с агрегатом Евро-6
Отечественные дилеры концерна Volkswagen в последний месяц этого года готовятся принимать предзаказы на иномарки семейства Caddy с бензиновыми агрегатами Евро-6, в том числе в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.
Обновлено в 15:08
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SsangYong показал экстремальный гоночный внедорожник для «Дакара»
Внедорожный автомобиль Rexton-DKR примет участие в ралли «Дакар-2019».
Обновлено в 14:45
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Groupe PSA и Toyota объявили о долгосрочном сотрудничестве
Группа PSA и компания Toyota расширяют сотрудничество в Европе.
Обновлено в 14:49
Авто
Эксперты рассказали об особенностях обновленной Mazda 3
Японский автопроизводитель в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представил новое поколение своей обновленной модели гольф-класса, которая в ближайшее время появится в продаже.
Обновлено в 12:53
Авто
Volkswagen создал суперчистое топливо R33 BlueDiesel
Обновлено в 13:24
Авто
FAW вывел на тесты новый большой кроссовер премиум-класса
Китайский концерн приступил к тестированию нового большого кроссовера, который будет продаваться под брендом Besturn.
Обновлено в 13:13
Авто
Lada 4x4 победила Audi Q7 на заснеженной дороге в России
Судя по ролику, наша «Нива» сразу «разгромила» Q7 в поездке по снегу, с легкостью преодолев заснеженное поле, в то время как премиальная немецкая иномарка, попытавшись обогнать свой поток по обочине, сразу застряла в сугробе.
Обновлено в 05:58
Авто
Компания Seat показала футуристический концепт кроссовера Vitoria
Испанская автомобилестроительная компания Seat презентовала футуристический концепт кроссовера Vitoria.
Обновлено в 13:16
Авто
Обновленный седан Jaguar XE дебютирует в 2019 году
Британская компания планирует представить обновлённый седан Jaguar XE в следующем году.
Обновлено в 14:58
Авто
У нижегородских дилеров появились Газели с двигателями VW
Обновлено в 15:08
Авто
«Вседорожную» Lada Vesta выкрасили в уникальный цвет
В Instagram «Лада Веста клуб» появился снимок «кроссовой» версии Lada Vesta в уникальном синем цвете, напоминающем известную «голубую планету» модели Granta.
Обновлено в 12:06
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Новый седан Audi S6 замечен на тестах без камуфляжа
Немецкий автопроизводитель вывел обновленную модель на дорожные тесты. Компания Audi приступила к дорожным тестам нового седана Audi S6.
Обновлено в 06:22