Официальные дилеры бесплатно для владельцев автомобилей проверят маркировку изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, заменят руль на исправный.

Авто Авто Porsche проводит виртуальные тесты электрического универсала

Авто Авто Средняя цена нового автомобиля в РФ достигла 1,4 миллиона рублей По итогам первых десяти месяцев текущего года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля на российском рынке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и приблизилась к отметке 1,42 миллиона рублей.

Авто Авто Hyundai и Kia выпустят пикапы на одной платформе Корейская компания Hyundai пополнит свой модельный ряд легким пикапом на базе концепт-кара Santa Cruz, представленного еще в 2015 году на автосалоне в Детройте.

Авто Авто В России принимают предзаказы на Volkswagen Caddy с агрегатом Евро-6 Отечественные дилеры концерна Volkswagen в последний месяц этого года готовятся принимать предзаказы на иномарки семейства Caddy с бензиновыми агрегатами Евро-6, в том числе в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Авто Авто SsangYong показал экстремальный гоночный внедорожник для «Дакара» Внедорожный автомобиль Rexton-DKR примет участие в ралли «Дакар-2019».

Авто Авто Groupe PSA и Toyota объявили о долгосрочном сотрудничестве Группа PSA и компания Toyota расширяют сотрудничество в Европе.

Авто Авто Эксперты рассказали об особенностях обновленной Mazda 3 Японский автопроизводитель в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представил новое поколение своей обновленной модели гольф-класса, которая в ближайшее время появится в продаже.

Авто Авто Volkswagen создал суперчистое топливо R33 BlueDiesel

Авто Авто FAW вывел на тесты новый большой кроссовер премиум-класса Китайский концерн приступил к тестированию нового большого кроссовера, который будет продаваться под брендом Besturn.

Авто Авто Lada 4x4 победила Audi Q7 на заснеженной дороге в России Судя по ролику, наша «Нива» сразу «разгромила» Q7 в поездке по снегу, с легкостью преодолев заснеженное поле, в то время как премиальная немецкая иномарка, попытавшись обогнать свой поток по обочине, сразу застряла в сугробе.

Авто Авто Компания Seat показала футуристический концепт кроссовера Vitoria Испанская автомобилестроительная компания Seat презентовала футуристический концепт кроссовера Vitoria.

Авто Авто Обновленный седан Jaguar XE дебютирует в 2019 году Британская компания планирует представить обновлённый седан Jaguar XE в следующем году.

Авто Авто У нижегородских дилеров появились Газели с двигателями VW

Авто Авто «Вседорожную» Lada Vesta выкрасили в уникальный цвет В Instagram «Лада Веста клуб» появился снимок «кроссовой» версии Lada Vesta в уникальном синем цвете, напоминающем известную «голубую планету» модели Granta.