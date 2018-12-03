Авто

«АвтоВАЗ» отзывает автомобили из-за проблем с рулём
Коммерсантъ
06:17

Официальные дилеры бесплатно для владельцев автомобилей проверят маркировку изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, заменят руль на исправный.
Коммерсантъ06:17

Подробнее о событии

Три модели Лады отозваны на проверку подушек безопасности

Драйв08:10

АвтоВАЗ отозвал более 1,7 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с рулем

РБК06:31

«АвтоВАЗ» отзывает автомобили из-за проблем с рулём

Коммерсантъ06:17

АВТОВАЗ отзывает неправильно оснащенные автомобили

За рулем06:11

АВТОВАЗ отзывает более 1,7 тысячи автомобилей LADA Kalina, Granta и Priora

Автостат04:48

АвтоВАЗ отзовет три модели из-за неправильных рулей

AutoNews06:17

Росстандарт информирует об отзыве 1 716 автомобилей LADA

Росстандарт04:32
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Авто

Porsche проводит виртуальные тесты электрического универсала

Обновлено в 15:26
Авто

Средняя цена нового автомобиля в РФ достигла 1,4 миллиона рублей

По итогам первых десяти месяцев текущего года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля на российском рынке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и приблизилась к отметке 1,42 миллиона рублей.
Обновлено в 14:55
Авто

Hyundai и Kia выпустят пикапы на одной платформе

Корейская компания Hyundai пополнит свой модельный ряд легким пикапом на базе концепт-кара Santa Cruz, представленного еще в 2015 году на автосалоне в Детройте.
Обновлено в 12:32
Авто

В России принимают предзаказы на Volkswagen Caddy с агрегатом Евро-6

Отечественные дилеры концерна Volkswagen в последний месяц этого года готовятся принимать предзаказы на иномарки семейства Caddy с бензиновыми агрегатами Евро-6, в том числе в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.
Обновлено в 15:08
Авто

SsangYong показал экстремальный гоночный внедорожник для «Дакара»

Внедорожный автомобиль Rexton-DKR примет участие в ралли «Дакар-2019».
Обновлено в 14:45
Авто

Groupe PSA и Toyota объявили о долгосрочном сотрудничестве

Группа PSA и компания Toyota расширяют сотрудничество в Европе.
Обновлено в 14:49
Авто

Эксперты рассказали об особенностях обновленной Mazda 3

Японский автопроизводитель в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представил новое поколение своей обновленной модели гольф-класса, которая в ближайшее время появится в продаже.
Обновлено в 12:53
Авто

Volkswagen создал суперчистое топливо R33 BlueDiesel

Обновлено в 13:24
Авто

FAW вывел на тесты новый большой кроссовер премиум-класса

Китайский концерн приступил к тестированию нового большого кроссовера, который будет продаваться под брендом Besturn.
Обновлено в 13:13
Авто

Lada 4x4 победила Audi Q7 на заснеженной дороге в России

Судя по ролику, наша «Нива» сразу «разгромила» Q7 в поездке по снегу, с легкостью преодолев заснеженное поле, в то время как премиальная немецкая иномарка, попытавшись обогнать свой поток по обочине, сразу застряла в сугробе.
Обновлено в 05:58
Авто

Компания Seat показала футуристический концепт кроссовера Vitoria

Испанская автомобилестроительная компания Seat презентовала футуристический концепт кроссовера Vitoria.
Обновлено в 13:16
Авто

Обновленный седан Jaguar XE дебютирует в 2019 году

Британская компания планирует представить обновлённый седан Jaguar XE в следующем году.
Обновлено в 14:58
Авто

У нижегородских дилеров появились Газели с двигателями VW

Обновлено в 15:08
Авто

«Вседорожную» Lada Vesta выкрасили в уникальный цвет

В Instagram «Лада Веста клуб» появился снимок «кроссовой» версии Lada Vesta в уникальном синем цвете, напоминающем известную «голубую планету» модели Granta.
Обновлено в 12:06
Авто

Новый седан Audi S6 замечен на тестах без камуфляжа

Немецкий автопроизводитель вывел обновленную модель на дорожные тесты. Компания Audi приступила к дорожным тестам нового седана Audi S6.
Обновлено в 06:22
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