Авто

«АвтоВАЗ» отзывает автомобили из-за проблем с рулём
Коммерсантъ
06:17

Официальные дилеры бесплатно для владельцев автомобилей проверят маркировку изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, заменят руль на исправный.
Коммерсантъ06:17

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Три модели Лады отозваны на проверку подушек безопасности

Драйв08:10

АвтоВАЗ отозвал более 1,7 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с рулем

РБК06:31

«АвтоВАЗ» отзывает автомобили из-за проблем с рулём

Коммерсантъ06:17

АВТОВАЗ отзывает более 1,7 тысячи автомобилей LADA Kalina, Granta и Priora

Автостат04:48

АвтоВАЗ отозвал в РФ более 1,7 тыс. автомобилей LADA из-за проблем с рулем

Автоновости дня07:30

АвтоВАЗ отзовет три модели из-за неправильных рулей

AutoNews06:17

Росстандарт информирует об отзыве 1 716 автомобилей LADA

Росстандарт04:32
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Авто

Hyundai и Kia выпустят пикапы на одной платформе

Обновлено в 12:32
Авто

В России средняя цена нового автомобиля выросла до 1,4 млн рублей

По итогам января - октября средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,42 миллиона рублей.
Обновлено в 12:16
Авто

SsangYong показал экстремальный гоночный внедорожник для «Дакара»

Корейский автопроизводитель представил новую версию кроссовера SsangYong Rexton, которую создали для ралли-марафона «Дакар».
Обновлено в 13:41
Авто

На рынке РФ начался прием заказов на новый кроссовер Mercedes-Benz GLE

В России начался прием заказов на новый Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 07:32
Авто

Porsche проводит виртуальные тесты электрического универсала

Для начальных стадий тестов инженеры немецкой марки создали компьютерную модель машины и обкатывают ее на виртуальной трассе «Нюрбургринг».
Обновлено в 12:37
Авто

Volkswagen создал суперчистое топливо R33 BlueDiesel

Обновлено в 13:24
Авто

Эксперты рассказали об особенностях обновленной Mazda 3

Японский автопроизводитель в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представил новое поколение своей обновленной модели гольф-класса, которая в ближайшее время появится в продаже.
Обновлено в 12:53
Авто

FAW вывел на тесты новый большой кроссовер премиум-класса

Китайский концерн приступил к тестированию нового большого кроссовера, который будет продаваться под брендом Besturn.
Обновлено в 13:13
Авто

Groupe PSA и Toyota объявили о долгосрочном сотрудничестве

Группа PSA и Toyota Motor Corporation объявили о начале нового этапа сотрудничества на европейском рынке.
Обновлено в 09:13
Авто

Компания Seat показала футуристический концепт кроссовера Vitoria

Испанская автомобилестроительная компания Seat презентовала футуристический концепт кроссовера Vitoria.
Обновлено в 13:16
Авто

Lada 4x4 победила Audi Q7 на заснеженной дороге в России

Судя по ролику, наша «Нива» сразу «разгромила» Q7 в поездке по снегу, с легкостью преодолев заснеженное поле, в то время как премиальная немецкая иномарка, попытавшись обогнать свой поток по обочине, сразу застряла в сугробе.
Обновлено в 05:58
Авто

Новый седан Audi S6 замечен на тестах без камуфляжа

Немецкий автопроизводитель вывел обновленную модель на дорожные тесты. Компания Audi приступила к дорожным тестам нового седана Audi S6.
Обновлено в 06:22
Авто

«Вседорожную» Lada Vesta выкрасили в уникальный цвет

В Instagram «Лада Веста клуб» появился снимок «кроссовой» версии Lada Vesta в уникальном синем цвете, напоминающем известную «голубую планету» модели Granta.
Обновлено в 12:06
Авто

Автомобили-беспилотники в РФ внедрят через пять лет

Российские автомобильные эксперты считают, что на российских дорогах автономный транспорт появится не раньше 2023 года.
Обновлено в 13:02
Авто

«Лучше снегохода!»: Автовладелец продемонстрировал, как УАЗ-469 справляется со снегом

Чтобы УАЗ-469 мог продемонстрировать свою максимальную вседорожность, автовладелец даже несколько раз съезжал с уже проложенных троп в сторону бескрайних занесенных полей.
Обновлено в 13:37
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