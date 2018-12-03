Авто
Официальные дилеры бесплатно для владельцев автомобилей проверят маркировку изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, заменят руль на исправный.
Коммерсантъ06:17
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Авто
Hyundai и Kia выпустят пикапы на одной платформе
Обновлено в 12:32
Авто
В России средняя цена нового автомобиля выросла до 1,4 млн рублей
По итогам января - октября средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,42 миллиона рублей.
Обновлено в 12:16
Авто
SsangYong показал экстремальный гоночный внедорожник для «Дакара»
Корейский автопроизводитель представил новую версию кроссовера SsangYong Rexton, которую создали для ралли-марафона «Дакар».
Обновлено в 13:41
Авто
На рынке РФ начался прием заказов на новый кроссовер Mercedes-Benz GLE
В России начался прием заказов на новый Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 07:32
Авто
Porsche проводит виртуальные тесты электрического универсала
Для начальных стадий тестов инженеры немецкой марки создали компьютерную модель машины и обкатывают ее на виртуальной трассе «Нюрбургринг».
Обновлено в 12:37
Авто
Volkswagen создал суперчистое топливо R33 BlueDiesel
Обновлено в 13:24
Авто
Эксперты рассказали об особенностях обновленной Mazda 3
Японский автопроизводитель в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представил новое поколение своей обновленной модели гольф-класса, которая в ближайшее время появится в продаже.
Обновлено в 12:53
Авто
FAW вывел на тесты новый большой кроссовер премиум-класса
Китайский концерн приступил к тестированию нового большого кроссовера, который будет продаваться под брендом Besturn.
Обновлено в 13:13
Авто
Groupe PSA и Toyota объявили о долгосрочном сотрудничестве
Группа PSA и Toyota Motor Corporation объявили о начале нового этапа сотрудничества на европейском рынке.
Обновлено в 09:13
Авто
Компания Seat показала футуристический концепт кроссовера Vitoria
Испанская автомобилестроительная компания Seat презентовала футуристический концепт кроссовера Vitoria.
Обновлено в 13:16
Авто
Lada 4x4 победила Audi Q7 на заснеженной дороге в России
Судя по ролику, наша «Нива» сразу «разгромила» Q7 в поездке по снегу, с легкостью преодолев заснеженное поле, в то время как премиальная немецкая иномарка, попытавшись обогнать свой поток по обочине, сразу застряла в сугробе.
Обновлено в 05:58
Авто
Новый седан Audi S6 замечен на тестах без камуфляжа
Немецкий автопроизводитель вывел обновленную модель на дорожные тесты. Компания Audi приступила к дорожным тестам нового седана Audi S6.
Обновлено в 06:22
Авто
«Вседорожную» Lada Vesta выкрасили в уникальный цвет
В Instagram «Лада Веста клуб» появился снимок «кроссовой» версии Lada Vesta в уникальном синем цвете, напоминающем известную «голубую планету» модели Granta.
Обновлено в 12:06
Авто
Автомобили-беспилотники в РФ внедрят через пять лет
Российские автомобильные эксперты считают, что на российских дорогах автономный транспорт появится не раньше 2023 года.
Обновлено в 13:02
Авто
«Лучше снегохода!»: Автовладелец продемонстрировал, как УАЗ-469 справляется со снегом
Чтобы УАЗ-469 мог продемонстрировать свою максимальную вседорожность, автовладелец даже несколько раз съезжал с уже проложенных троп в сторону бескрайних занесенных полей.
Обновлено в 13:37