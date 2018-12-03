Официальные дилеры бесплатно для владельцев автомобилей проверят маркировку изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, заменят руль на исправный.

Авто Авто Hyundai и Kia выпустят пикапы на одной платформе

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Авто Авто SsangYong показал экстремальный гоночный внедорожник для «Дакара» Корейский автопроизводитель представил новую версию кроссовера SsangYong Rexton, которую создали для ралли-марафона «Дакар».

Авто Авто На рынке РФ начался прием заказов на новый кроссовер Mercedes-Benz GLE В России начался прием заказов на новый Mercedes-Benz GLE.

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Авто Авто Volkswagen создал суперчистое топливо R33 BlueDiesel

Авто Авто Эксперты рассказали об особенностях обновленной Mazda 3 Японский автопроизводитель в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представил новое поколение своей обновленной модели гольф-класса, которая в ближайшее время появится в продаже.

Авто Авто FAW вывел на тесты новый большой кроссовер премиум-класса Китайский концерн приступил к тестированию нового большого кроссовера, который будет продаваться под брендом Besturn.

Авто Авто Groupe PSA и Toyota объявили о долгосрочном сотрудничестве Группа PSA и Toyota Motor Corporation объявили о начале нового этапа сотрудничества на европейском рынке.

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Авто Авто Новый седан Audi S6 замечен на тестах без камуфляжа Немецкий автопроизводитель вывел обновленную модель на дорожные тесты. Компания Audi приступила к дорожным тестам нового седана Audi S6.

Авто Авто «Вседорожную» Lada Vesta выкрасили в уникальный цвет В Instagram «Лада Веста клуб» появился снимок «кроссовой» версии Lada Vesta в уникальном синем цвете, напоминающем известную «голубую планету» модели Granta.

Авто Авто Автомобили-беспилотники в РФ внедрят через пять лет Российские автомобильные эксперты считают, что на российских дорогах автономный транспорт появится не раньше 2023 года.