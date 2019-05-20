Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозамиАвтоновости дня 06:25

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе. Бесплатному ремонту подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.
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В России отправят на ремонт почти 33 тысячи автомобилей LADA Largus

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Росстандарт информирует об отзыве 32 892 автомобилей Lada

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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
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