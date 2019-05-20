Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозамиАвтоновости дня 06:25
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе. Бесплатному ремонту подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.
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Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Политика
Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского
Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Наука
Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году
Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.
Обновлено в 13:07
Политика
Журналисты «Коммерсанта» обратились к читателям в связи с увольнениями
Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.
Обновлено в 15:55
Здоровье
Фонды ОМС при оплате лучевой терапии учтут ее длительность
Тарифы на оплату лучевой терапии учитывают ее длительность, что обеспечит покрытие расходов медицинских организаций, уверены в фонде.
Обновлено в 09:59
Кино
Вышел заключительный эпизод «Игры престолов»
Телеканал HBO показал последнюю серию «Игры престолов». Восьмой сезон состоял из шести эпизодов.
Обновлено в 05:17
Политика
Главы Харькова и Одессы собираются создать так называемую партию мэров
О планах создать новую партию на своей странице в фэйсбуке рассказал мэр Харькова Геннадий Кернес.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Восьмилетний мальчик пропал в Калуге
В Калуге восьмилетний ребенок ушел в школу и пропал. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 12:51
Музыка
Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении
Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 13:49
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму
Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Омской области мать избила сына и привязала его на ночь к столбу
«Женщина ремнем избила сына за то, что он прогулял уроки, после чего привязала его в сарае к столбу, а для того, чтобы ребенок не звал на помощь, в рот ему затолкала носки и завязала марлевой повязкой, после этого выключила свет и, закрыв хозяйственную постройку на замок, оставила на ночь», — сообщили детали жуткой истории правоохранители.
Обновлено в 01:49
Футбол
«Штутгарт» огласил имя нового главного тренера
«Штутгарт» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с Тимом Вальтером, в настоящий момент занимающим пост главного тренера клуба «Хольштайн», выступающего во второй Бундеслиге.
Обновлено в 15:28
Политика
Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти
Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Политика
Эквадор передал США личные вещи и документы Ассанжа
Представители Эквадора передали американской стороне личные вещи и документы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, остававшиеся в посольстве страны в Лондоне.
Обновлено в 12:48
Политика
Пашинян: революция в Армении продолжается
Второй этап революции в Армении начнется завтра, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 19 мая на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Политика
Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел
Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.
Обновлено в 13:31
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Экономика
Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Политика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения - на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.
Обновлено в 15:22
Футбол
Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерниками
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 08:12
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39