Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозамиАвтоновости дня 06:25

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе. Бесплатному ремонту подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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