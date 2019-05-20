Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозамиАвтоновости дня 06:25
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе. Бесплатному ремонту подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.
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Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 10:02
Политика
Владимир Зеленский распустил Верховную раду во время инаугурации
По закону на формирование новой коалиции дается месяц и таким образом Рада могла бы избежать роспуска независимо от даты инаугурации Зеленского В итоге инаугурация была назначена на 20 мая и Зеленский первым делом объявил о роспуске Рады.
Обновлено в 08:55
Авто
В России выросли цены на седан Hyundai Sonata
Обновлено в 04:21
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика
Иран увеличит производство низкообогащенного урана в четыре раза
Иран увеличивает объем производства низкообогащенного урана (3,67%) в четыре раза, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.
Обновлено в 12:18
Политика
Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Религия
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Авто
Художник превратил BMW i8 в произведение искусства
Новый красочный образ создан немецким специалистом. Немецкий живописец Томас Шейбиц представил особый BMW i8.
Обновлено в 11:56
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Пользователи Huawei могут остаться без сервисов Google
Huawei сможет устанавливать на свои смартфоны операционную систему Google Android, но пользователи не будут получать ее обновлений.
Обновлено в 09:38
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП
Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Общество
Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Единоборства
Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко согласился на поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 11:07
Авто
Lifan X70 через три месяца снова вернется в Россию
Как рассказали российским журналистам представители компании, Lifan X70 через три месяца снова вернется в Россию.
Обновлено в 11:50
Футбол
Рубин — Анжи 0:0 (2-й тайм)
"Анжи" одержал гостевую победу над "Рубином" в матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.
Обновлено в 06:22
Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротство
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Музыка
Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес
Французский шансонье испанского происхождения Нильда Фернандес ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Обновлено вчера в 22:12
Музыка
Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу
Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:02
Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec ищут предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01