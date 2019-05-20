Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозамиАвтоновости дня 06:25

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе. Бесплатному ремонту подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России отправят на ремонт почти 33 тысячи автомобилей LADA Largus

CarsWeek.ru08:05

Около 33 тысяч автомобилей LADA Largus попали под отзыв в России

Автостат07:19

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Известия06:57

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

Автоновости дня06:25

В России отзывают 32 тысячи Лад из-за проблем с тормозами

Журнал Авто.ру09:10

АвтоВАЗ отзовет более 32 тысяч автомобилей Largus

AutoNews06:44

Росстандарт информирует об отзыве 32 892 автомобилей Lada

Росстандарт06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Общество

Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Политика

Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина

Обновлено в 12:39
Происшествия

В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину

Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки

Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55
Авто

Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
Обновлено в 12:49
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Экономика

В аэропорту Кызыла планируют открыть международный пункт пропуска

Международный пункт пропуска планируется открыть в аэропорту Кызыла в целях развития туризма в Туве.
Обновлено в 08:50
Экономика

Экономику загоняют в рецессию на фоне растущего оттока капитала

Причиной спада экономической активности стала политика властей, которые душат экономику через растущие налоги, изъятие денег для пополнения госрезервов и урезание госрасходов.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский задекларировал имущество и доходы

Обновлено в 09:17
Общество

В Сочи установят мемориал погибшим в крушении Ту-154 над Черным морем

Обновлено в 11:11
Армия и оружие

«Техмаш» начал испытания интеллектуальных взрывателей для РСЗО

Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») приступил к предварительным испытаниям «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 01:56
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Обновлено в 07:49
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Культура

Собчак назначили генпродюсером телеканала «Супер»

Обновлено в 10:15
Хоккей

Великобритания сохранила место в элите ЧМ

Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Хоккей

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено в 13:14
Политика

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Гаджеты

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Политика

Порошенко показал свой новый офис

Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что теперь будет работать в отрытом офисе партии «Солидарность».
Обновлено в 14:03
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Музыка

Гагарина пожалела дочь Алсу после скандала на детском «Голосе»

Гагарина считает, что дочь Алсу выбрала очень сложную песню.
Обновлено в 14:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное