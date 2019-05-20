Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозамиАвтоновости дня 06:25
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе. Бесплатному ремонту подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Общество
Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Политика
Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина
Обновлено в 12:39
Происшествия
В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину
Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки
Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55
Авто
Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
Обновлено в 12:49
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Экономика
В аэропорту Кызыла планируют открыть международный пункт пропуска
Международный пункт пропуска планируется открыть в аэропорту Кызыла в целях развития туризма в Туве.
Обновлено в 08:50
Экономика
Экономику загоняют в рецессию на фоне растущего оттока капитала
Причиной спада экономической активности стала политика властей, которые душат экономику через растущие налоги, изъятие денег для пополнения госрезервов и урезание госрасходов.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский задекларировал имущество и доходы
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
«Техмаш» начал испытания интеллектуальных взрывателей для РСЗО
Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») приступил к предварительным испытаниям «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 01:56
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротство
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Культура
Собчак назначили генпродюсером телеканала «Супер»
Обновлено в 10:15
Хоккей
Великобритания сохранила место в элите ЧМ
Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Хоккей
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено в 13:14
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Google прекращает сотрудничество с Huawei
Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Политика
Порошенко показал свой новый офис
Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что теперь будет работать в отрытом офисе партии «Солидарность».
Обновлено в 14:03
Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Музыка
Гагарина пожалела дочь Алсу после скандала на детском «Голосе»
Гагарина считает, что дочь Алсу выбрала очень сложную песню.
Обновлено в 14:41