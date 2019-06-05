Авто

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компанииВедомости 06:15

В пресс-релизе отмечается, что изменение статуса – следствие плана рекапитализации «АвтоВАЗа», утвержденного единственным акционером – нидерландской Alliance Rostec Auto BV. Она направлена на «содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений» в компании.
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АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

AutoNews07:36

АВТОВАЗ изменил статус с публичного на непубличный

Автостат06:38

«АвтоВАЗ» сменил статус на непубличный, стал АО

Интерфакс - Россия04:19

АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

РБК05:29

«АвтоВАЗ» официально стал непубличной компанией

Rambler News Service05:09

«АвтоВАЗ» изменил юридический статус

ТАСС05:56

«АВТОВАЗ» изменил статус с публичного на непубличный

Finam.Ru04:04
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом

Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Политика

Сотни тысяч людей в Чехии требуют отставки премьера

Состояние Андрея Бабиша, в прошлом предпринимателя, превышает 2 с половиной миллиарда долларов; он в числе богатейших людей Чехии.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

В Музее Победы открывается выставка «Второй фронт»

Обновлено в 05:55
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Политика

Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык

Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 07:10
Авто

Kia показала официальное фото нового Kia Xceed

В июне текущего года компания Kia представит свой новый кроссовер, построенный на базе третьего поколения Ceed.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

Мигранты устроили массовую драку в Боснии и Герцеговине

МВД Унско-санского кантона Боснии и Герцеговины сообщило, что в центре временного приема "Мирал" в городе Велика-Кладуша в ночь на среду мигранты устроили массовую драку.
Обновлено в 07:48
Футбол

Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций

Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
Обновлено в 06:06
Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

«Бавария» отправила Хамеса Родригеса обратно в «Реал»

Мюнхенская "Бавария" не стала выкупать права на полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, футболист вернулся в свой клуб, сообщает пресс-служба немецкого ФК в среду.
Обновлено в 08:05
Финансы

Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей

Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:16
Общество

IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир

IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой

Обновлено в 06:44
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время осмотра аварийного дома

Обновлено в 07:21
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Общество

«Дом-2» может переехать на новое место осенью

Обновлено в 06:44
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Наука

Сначала появились перья, потом птицы

Обновлено вчера в 03:34
Политика

Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Происшествия

Найденный в пакете в парке Петербурга младенец был убит

Экспертиза определила причины смерти младенца, которого 27 мая нашли в пакете в парке политехнического университета в Петербурге.
Обновлено в 07:27
Транспорт

Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа

Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Наука

KLM показала проект V-образного самолёта с креслами в крыльях

Нидерландская авиакомпания KLM инвестировала в новый авиационный проект, который в будущем, возможно, в корне изменит подход к конструированию самолётов.
Обновлено в 06:58
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика

«Остановитесь уже!»: «старые» политики Украины шокированы прытью Зеленского

Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны и бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко просит президента Владимира Зеленского «остановиться и взять паузу», особенно в части инициатив по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 05:31
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