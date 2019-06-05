АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компанииРБК 05:29

Крупнейший в России производитель легковых автомобилей объявил об изменении своего официального наименования на Акционерное общество «АвтоВАЗ». Ранее компания именовала себя Публичным акционерным общество (ПАО), таким образом, смена названия означает отказ от публичного статуса.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

Футбол UEFA оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на 15 тысяч евро модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Тоттенхем», передает Marcа.

Происшествия Суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке Красногорский городской суд арестовал Нарека Степаняна по делу об убийстве экс-спецназовца в драке в Подмосковье, передает РИА "Новости".

Политика Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате Пресс-секретарь экс-президента Украины Порошенко Цеголко обвинил нынешнего главу государства в плагиате.

Политика Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Шоу-бизнес Поклонников насторожили новые фотографии певицы Елки Некоторые поклонники оценили оригинальный стиль любимой певицы, но нашлось и немало тех, кого в буквальном смысле слова испугали новые снимки Елки.

Экономика «Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае "Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.

Авто Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Общество Пять требований гаишника, которые водители имеют право игнорировать Пройти в патрульный автомобиль Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 допускает, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульной машине, либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Происшествия В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.

Армия и оружие США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35 Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо».

Политика Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Происшествия В Махачкале ликвидировали пожар в онкоцентре Спасатели ликвидировали открытое горение в онкологическом центре в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Политика Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.

Политика Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.