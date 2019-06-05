Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компанииВедомости 06:15

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании. Раньше «АвтоВАЗ» именовался публичным акционерным обществом, теперь же именуется акционерным обществом.
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АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

РБК05:29

«АвтоВАЗ» ушел в тень

Lenta.ru08:02

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

Ведомости06:15

«АвтоВАЗ» изменил юридический статус

ТАСС05:56

АвтоВАЗ сменил статус на АО

Коммерсантъ09:08

«АвтоВАЗ» сменил статус на непубличный, стал АО

Интерфакс - Россия04:19

«АВТОВАЗ» изменил статус с публичного на непубличный

Finam.Ru04:04
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Футбол

Джанни Инфантино переизбран на пост главы ФИФА

Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:23
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Экономика

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.
Обновлено в 05:06
Политика

Евросоюз планирует продлить санкции за Крым еще на год

Антироссийские санкции, введенные после возвращения Крыма в РФ, собираются продлить еще на год, до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 12:05
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Происшествия

В США десять человек ранены в результате взрыва в штате Нью-Мексико

Двое пожарных госпитализированы, десять получили легкие ранения в результате взрыва в американском штате Нью-Мексико, сообщила полиция штата.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Наука

Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

Обновлено в 14:55
Авто

Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7

В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика

Россия призвала Запад образумить Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.
Обновлено в 14:59
Экономика

Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпании

Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».
Обновлено в 16:50
Авто

Продажи автомобилей Haval на рынке России выросли в 2,5 раза

Обновлено в 11:12
Армия и оружие

ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Обновлено в 17:05
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика

Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Политика

США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400

Обновлено вчера в 21:36
Общество

От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение

Обновлено в 05:30
Происшествия

ФСБ задержала начальника колонии в Копейске

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Теннис

Женский финал «Ролан Гаррос» может быть перенесён

Директор открытого чемпионата Франции экс-теннисист Ги Форже сообщил, что финал женского турнира может быть перенесён.
Обновлено в 16:59
Футбол

Жиру: был раздражён, узнав, что «Челси» решил приобрести Игуаина

Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях

Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Авто

В России начаты продажи турбированного Chery Tiggo 7

Обновлено в 12:30
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
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