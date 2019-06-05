Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компанииВедомости 06:15
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании. Раньше «АвтоВАЗ» именовался публичным акционерным обществом, теперь же именуется акционерным обществом.
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Футбол
Джанни Инфантино переизбран на пост главы ФИФА
Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:23
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Экономика
В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга
Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.
Обновлено в 05:06
Политика
Евросоюз планирует продлить санкции за Крым еще на год
Антироссийские санкции, введенные после возвращения Крыма в РФ, собираются продлить еще на год, до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 12:05
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В США десять человек ранены в результате взрыва в штате Нью-Мексико
Двое пожарных госпитализированы, десять получили легкие ранения в результате взрыва в американском штате Нью-Мексико, сообщила полиция штата.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Наука
Камчатке угрожает извержение мощного вулкана
Обновлено в 14:55
Авто
Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7
В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика
Россия призвала Запад образумить Косово
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.
Обновлено в 14:59
Экономика
Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпании
Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».
Обновлено в 16:50
Авто
Продажи автомобилей Haval на рынке России выросли в 2,5 раза
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
ВМС США испытали электромагнитную пушку
ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика
Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича
Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Политика
Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Политика
США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400
Обновлено вчера в 21:36
Общество
От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение
Обновлено в 05:30
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Теннис
Женский финал «Ролан Гаррос» может быть перенесён
Директор открытого чемпионата Франции экс-теннисист Ги Форже сообщил, что финал женского турнира может быть перенесён.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Авто
В России начаты продажи турбированного Chery Tiggo 7
Обновлено в 12:30