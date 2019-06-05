Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компанииВедомости вчера в 06:15

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании. Раньше «АвтоВАЗ» именовался публичным акционерным обществом, теперь же именуется акционерным обществом.
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АвтоВАЗ сменил статус на АО

Коммерсантъвчера в 09:08

«АвтоВАЗ» ушел в тень

Lenta.ruвчера в 08:02

«АвтоВАЗ» сменил статус на непубличный, стал АО

Интерфакс - Россиявчера в 04:19

«АвтоВАЗ» изменил юридический статус

ТАССвчера в 05:56

АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

РБКвчера в 05:29

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

Ведомостивчера в 06:15

«АВТОВАЗ» изменил статус с публичного на непубличный

Finam.Ruвчера в 04:04
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Общество

Бари Алибасова готовят к срочной операции

Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Общество

Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 12:56
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Обвиняемые в убийстве спецназовца ГРУ арестованы

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес

Подросший сын Агнии Дитковските отмечает свой первый юбилей

Агния Дитковските и Алексей Чадов развелись в 2015 году, когда мальчику еще не было и года.
Обновлено в 01:00
Политика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

В комментарии к публикации исполнительница высмеяла слухи об измене супруга Константина Меладзе.
Обновлено в 03:02
Политика

Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов

Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:20
Общество

«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью

Обновлено вчера в 07:48
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено вчера в 01:25
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома

Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света

Без энергоснабжения оказались бытовые потребители, а также предприятия местной промышленности.
Обновлено в 01:19
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика

Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Экономика

Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии

Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Политика

В США призвали Трампа не позволять Болтону вести внешнюю политику

Блэк добавил, что Болтону удаётся «выжить», несмотря на то что он отменяет приказы президента.
Обновлено в 02:03
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Скворцова назвала вывод Счётной палаты о зарплатах медиков ошибкой

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что Счётная палата ошиблась в выводах относительно средней заработной платы среднего и младшего медперсонала.
Обновлено вчера в 14:55
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Кино

Джулия Робертс раскрыла оригинальный финал «Красотки»

Во время беседы с Робертс актриса Патрисия Аркетт упомянула о свои пробах на роль героини Вивиан в картине "3, 000", сюжет которой стал сценарием "Красотки".
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку

В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Политика

Назарбаев рассказал о причинах отставки

Обновлено в 03:03
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Авто

5 признаков опасного износа шин на автомобиле

В обоих случаях эксплуатация крайне опасна, поскольку дефект брекера приведет к деформации и постепенному разрушению конструкции шины.
Обновлено вчера в 09:18
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
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