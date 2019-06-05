Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компанииВедомости вчера в 06:15
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании. Раньше «АвтоВАЗ» именовался публичным акционерным обществом, теперь же именуется акционерным обществом.
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Общество
Бари Алибасова готовят к срочной операции
Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Общество
Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Обвиняемые в убийстве спецназовца ГРУ арестованы
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
Подросший сын Агнии Дитковските отмечает свой первый юбилей
Агния Дитковските и Алексей Чадов развелись в 2015 году, когда мальчику еще не было и года.
Обновлено в 01:00
Политика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
В комментарии к публикации исполнительница высмеяла слухи об измене супруга Константина Меладзе.
Обновлено в 03:02
Политика
Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов
Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:20
Общество
«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью
Обновлено вчера в 07:48
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено вчера в 01:25
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света
Без энергоснабжения оказались бытовые потребители, а также предприятия местной промышленности.
Обновлено в 01:19
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Экономика
Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии
Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Политика
В США призвали Трампа не позволять Болтону вести внешнюю политику
Блэк добавил, что Болтону удаётся «выжить», несмотря на то что он отменяет приказы президента.
Обновлено в 02:03
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Скворцова назвала вывод Счётной палаты о зарплатах медиков ошибкой
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что Счётная палата ошиблась в выводах относительно средней заработной платы среднего и младшего медперсонала.
Обновлено вчера в 14:55
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Кино
Джулия Робертс раскрыла оригинальный финал «Красотки»
Во время беседы с Робертс актриса Патрисия Аркетт упомянула о свои пробах на роль героини Вивиан в картине "3, 000", сюжет которой стал сценарием "Красотки".
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку
В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Политика
Назарбаев рассказал о причинах отставки
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Авто
5 признаков опасного износа шин на автомобиле
В обоих случаях эксплуатация крайне опасна, поскольку дефект брекера приведет к деформации и постепенному разрушению конструкции шины.
Обновлено вчера в 09:18
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16