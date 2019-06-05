Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компанииВедомости 06:15

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании. Раньше «АвтоВАЗ» именовался публичным акционерным обществом, теперь же именуется акционерным обществом.
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АвтоВАЗ сменил статус на АО

Коммерсантъ09:08

АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

РБК05:29

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

Ведомости06:15

«АвтоВАЗ» изменил юридический статус

ТАСС05:56

«АвтоВАЗ» ушел в тень

Lenta.ru08:02

«АвтоВАЗ» сменил статус на непубличный, стал АО

Интерфакс - Россия04:19

«АВТОВАЗ» изменил статус с публичного на непубличный

Finam.Ru04:04
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Шоу-бизнес

Официально: Тимати и Анастасия Решетова ждут ребенка

Обновлено в 08:59
Общество

Правительство Пермского края закупит зонты по шесть тысяч рублей

Аппарат правительства Прикамья объявил аукцион на поставку зонтов от дождя и солнца.
Обновлено в 08:40
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Ранее 5 июня Зеленский заявил, что украинцы по-разному относятся к Супрун, но поблагодарил бога за то, что у него самого другой врач.
Обновлено в 09:16
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Путешествия

Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных

По данным Ostrovok.ru, туристы бронируют отели на российские курорты с июня по август в среднем на 6,6 дней, в то время как в прошлом году – на 5,7 дней.
Обновлено в 07:40
Футбол

Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Происшествия

ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Свидетелей Иеговы» в Севастополе

В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 09:02
Политика

Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 23:03
Футбол

Рейнгольд: «В матчах с Сан-Марино и Кипром надо постараться забить побольше мячей»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ближайших отборочных матчей сборной России к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до 12

Обновлено в 04:36
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено 03 июня в 17:00
Происшествия

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Технологии

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе соцсети

Жалобы на сбой в работе Instagram пользователи стали массово отправлять 3 июня около 18:30.
Обновлено 03 июня в 15:13
Общество

В Москве стартовал сезон торговли клубникой

Обновлено в 06:45
Транспорт

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 05:00
Политика

Росатом обеспечит ядерным топливом АЭС Словакии

Российская топливная компания «ТВЭЛ» (входит в Росатом) подписала с национальной электрогенерирующей компанией Словакии Slovenske elektrarn соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии с 2022 по 2030 годы, сообщает 5 июня пресс-служба российской компании.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Власти США увеличат финансовую помощь Израилю в оборонной сфере

Соединенные Штаты увеличат объем финансовой помощи Израилю в сфере обороны, ужесточив при этом расходование Тель-Авивом данных средств.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Обновлено в 06:32
Общество

Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня

В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Политика

На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 08:40
Общество

Рианна стала самой богатой женщиной в мире музыки

Журнал Forbes оценил состояние Рианны в $600 миллионов: 31-летняя певица теперь является самой богатой женщиной в мировой музыкальной индустрии.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа

Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
Экономика

Антипинский НПЗ переходит под контроль SOCAR

По данным источников РБК, Антипинский НПЗ перешел под контроль «Сокар Энергоресурс».
Обновлено в 08:28
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
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