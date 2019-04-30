Авто
«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыльВедомости вчера в 09:25
«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее. Это следует из отчета компании по МСФО, опубликованного во вторник, 30 апреля.
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