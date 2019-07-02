Авто

«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставокГазета.Ru 16:01

"АвтоВАЗ" приостанавливает производство автомобилей на обеих своих площадках - в Тольятти и Ижевске - из-за проблем с поставками комплектующих нижегородским предприятием "Автокомпонент".
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