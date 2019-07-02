Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставокГазета.Ru 16:01
"АвтоВАЗ" приостанавливает производство автомобилей на обеих своих площадках - в Тольятти и Ижевске - из-за проблем с поставками комплектующих нижегородским предприятием "Автокомпонент".
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Здоровье
В 2019 году на диспансеризацию ждут треть жителей Ярославской области
В 2019 году ожидается, что медосмотр пройдут почти 204,5 тысячи жителей региона, а более глубокое обследование специалистов – почти 25 тысяч человек.
Обновлено в 09:51
Авто
Появились тизеры нового Renault Duster
Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
Обновлено в 00:53
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Политика
В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе
Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 21:19
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Общество
Фанаты упрекнули Катамадзе во лжи о концертах, оплаченных властями РФ
Российские поклонники грузинской певицы Нино Катамадзе упрекнули ее в том, что ее заявление в соцсетях о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ, является обманом.
Обновлено в 20:51
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Энергетика
Железнодорожники готовы дать скидку на перевозку угля
В монополии говорят о снижении тарифов при поставках в порты юга и северо-запада России, которое бы нивелировало введенную в этом году экспортную надбавку в 8%. Однако сами угольщики просят о скидке в 12,8%. Они приветствуют инициативу ОАО РЖД, но считают ее размер недостаточным, полагая, что улучшить ситуацию можно, увязав пропуск поездов на выгодный Дальний Восток с поставками на запад.
Обновлено в 18:18
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
Обновлено в 20:02
Политика
Блогера Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду
Ранее ЦИК отказал Анатолию Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты, включенного в избирательный список «Партии Шария» под номером один.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Толстых американских военных посадят на кетогенную диету
Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено в 06:08
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Обновлено в 16:12
Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
В России создадут 60 гиперзвуковых ракет «Авангард»
Согласно сведениям, представленным американским телеканалом «CNBC», Россия может произвести порядка 60 гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», которые представляют серьёзнейшую угрозу для США и американских военных во всё мире.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено в 22:00
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 22:52
Происшествия
14 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области
14 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области, судьба 13 неизвестна. Уточненные данные сообщили в МЧС России.
Обновлено в 02:13
Политика
В Нидерландах рассказали о «тайной» встрече с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение «Боинга» в Донбассе на полях саммита G20.
Обновлено в 23:22