Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставокИзвестия вчера в 23:32
Компания «АвтоВАЗ» приняла решение приостановить производство автомобилей на обеих площадках, в Тольятти и Ижевске, из-за срыва поставок с 3 июля. Простой связан с тем, что ООО «Завод Автокомпонент» не может поставить необходимые комплектующие.
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Финансы
Корпоративный портфель ПСБ вырос на 108 млрд рублей
Сегодня, 3 июля 2019 года, стало известно, что за последние два месяца корпоративный портфель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) увеличился на 107,5 млрд, до 722,5 млрд рублей.
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Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
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Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
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Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Происшествия
Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
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Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
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Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней
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Обновлено вчера в 22:30
Политика
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Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Спорт
Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии
Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .
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Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
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Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек
Обновлено вчера в 20:35
Энергетика
Россия и саудовская Аравия поставили ОПЕК под контроль
Обновлено 01 июля в 19:30
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Появились первые фотографии полного солнечного затмения
Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон
Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
В Госдуме предложили правительству создать государственную туркомпанию
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением учредить в России государственную туристическую компанию.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Глава Октябрьского района Уфы подал в отставку после критики Хабирова
Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов, которого сегодня на оперативном совещании в Правительстве РБ раскритиковал Радий Хабиров, подал в отставку.
Обновлено вчера в 14:01
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»
Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено вчера в 22:52
Политика
В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе
Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
СМИ: власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания
Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Здоровье
Роспотребнадзор намерен создать календарь прививок для пожилых людей
Роспотребнадзор предложил сделать календарь прививок для пожилых людей.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей
Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
Обновлено в 00:35
Футбол
«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»
Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
Обновлено вчера в 08:51