Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставокИзвестия вчера в 23:32

Компания «АвтоВАЗ» приняла решение приостановить производство автомобилей на обеих площадках, в Тольятти и Ижевске, из-за срыва поставок с 3 июля. Простой связан с тем, что ООО «Завод Автокомпонент» не может поставить необходимые комплектующие.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Известиявчера в 23:32

Поставщик АвтоВАЗа объяснил сбой в поставках комплектующих

РБКвчера в 15:55

Поставщик АвтоВАЗа раскрыл причину срыва поставок

Газета.Ruвчера в 18:58

Поставщик объяснил срыв поставки комплектующих Автовазу несогласованием цен

Коммерсантъвчера в 17:58

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

РИА Новостивчера в 22:38

Главы Самарской и Нижегородской областей помогут в урегулировании ситуации с «АвтоВАЗом»

ТАССвчера в 16:41

«АвтоВАЗ» останавливает производство на неопределенный срок

Quto.ruвчера в 11:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:00, Вашингтон
Финансы

Корпоративный портфель ПСБ вырос на 108 млрд рублей

Сегодня, 3 июля 2019 года, стало известно, что за последние два месяца корпоративный портфель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) увеличился на 107,5 млрд, до 722,5 млрд рублей.
Обновлено в 00:19
Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено вчера в 13:47
Баскетбол

Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено вчера в 16:10
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Происшествия

Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Общество

Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней

Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Спорт

Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии

Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

Обновлено вчера в 20:35
Энергетика

Россия и саудовская Аравия поставили ОПЕК под контроль

Обновлено 01 июля в 19:30
Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Появились первые фотографии полного солнечного затмения

Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Культура

Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон

Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика

В Госдуме предложили правительству создать государственную туркомпанию

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением учредить в России государственную туристическую компанию.
Обновлено вчера в 20:09
Общество

Глава Октябрьского района Уфы подал в отставку после критики Хабирова

Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов, которого сегодня на оперативном совещании в Правительстве РБ раскритиковал Радий Хабиров, подал в отставку.
Обновлено вчера в 14:01
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 22:52
Политика

В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе

Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снова попала в больницу

Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

СМИ: власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания

Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Здоровье

Роспотребнадзор намерен создать календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор предложил сделать календарь прививок для пожилых людей.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей

Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
Обновлено в 00:35
Футбол

«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»

Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
Обновлено вчера в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное