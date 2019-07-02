Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставокBFM.ru 11:07
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде. «АвтоВАЗ» делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства.
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с чего всё началось
Компания АвтоВАЗ объявила о полной остановке со среды, 3 июля, производства автомобилей, которое до сегодняшнего дня велось на заводах в Тольятти и Ижевске. Причиной этого назван срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО «Завод Автокомпонент».РБК11:29
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