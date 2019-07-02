Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставокРИА Новости 11:16

"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
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Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

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Поставщик объяснил срыв поставки комплектующих Автовазу несогласованием цен

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АВТОВАЗ остановил производство

За рулем11:54

Главы Самарской и Нижегородской областей помогут в урегулировании ситуации с «АвтоВАЗом»

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Дайджест дня: новый BMW X6, остановка АВТОВАЗа и другие события автоиндустрии

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Поставщик АвтоВАЗа объяснил сбой в поставках комплектующих

РБК15:55

«АвтоВАЗ» останавливает производство на неопределенный срок

Quto.ru11:09
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Наука

Физики сделали МРТ отдельным атомам

Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество

Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней

Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:58
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на атомной подводной станции

Обновлено в 10:57
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Меган Маркл не подпускает отца к своему сыну

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказала своему отцу и родственникам с его стороны в доступе к сыну Арчи.
Обновлено в 08:19
Общество

Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»

Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Экономика

Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем

В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено в 18:30
Политика

Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении

Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Технологии

Оператора связи уличили в бойкоте закона о блокировке анонимных сим-карт

Пользователь клуба технологического издания CNews Денис Савельев провел эксперимент по использованию приобретенной с рук сим-карты одного из операторов «Большой четверки», и опытным путем установил, что резонансный закон о блокировке анонимных сим-карт в России на самом деле не исполняется.
Обновлено в 16:46
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Футбол

Зе Луиш покинул московский «Спартак»

Обновлено в 07:44
Наука

5 книг российских популяризаторов науки: от космоса до математики

Виталий Егоров "Делай космос !", 16 + Покорители далеких планет часто становятся героями книг или фантастических фильмов.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником

Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено в 10:28
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Авто

Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California

Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Политика

Объявлены четверо претендентов на пост главы Европарламента

Четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента (ЕП).
Обновлено в 19:23
Происшествия

Ева Меркачева заявила, что родственники Михаила Хачатуряна ей угрожают

Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

Обновлено в 20:17
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Финансы

ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ

Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами.
Обновлено в 14:49
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика

Делегация наблюдателей ПАСЕ по выборам в Раду прибыла на Украину

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную Раду прибыла на Украину.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В столице Туниса прогремел мощный взрыв

Обновлено в 18:28
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