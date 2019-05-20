Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозамиИзвестия 06:57

По данным ведомства, отзыву подлежат машины, проданные официальными дилерами «АвтоВАЗа» в период с ноября 2017 года по сегодняшний день. Отмечается, что причина отзыва заключается в том, что у автомобилей есть вероятность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов.
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