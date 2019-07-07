Экономика
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 годуКоммерсантъ вчера в 09:01
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года. По его словам, за первое полугодие рынок сократился на 2,4% и «ситуация трудная».
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Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Политика
ОБСЕ отклонила российскую резолюцию против героизации нацистов
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отклонил резолюцию о борьбе с ксенофобией и национализмом, предложенную Россией.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Общество
Около 90% украинцев перешли на режим экономии, показал опрос
"Из-за сложного материального положения основная масса украинцев — примерно 91% опрошенных — перешла на режим экономии", — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:01
Экономика
Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено 05 июля в 10:55
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Погибших в Баренцевом море подводников похоронили в Петербурге
Подводники, погибшие на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронены в субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 04:03
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Политика
Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма
Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово
Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Политика
Лондон потратит 22,5 млн на «борьбу» с «фейками» в Европе
Власти Великобритании в течение трёх лет выделят 18 млн фунтов стерлингов (около $22,5 млн) на противодействие фейковым новостям.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:39
Общество
На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек
Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Футбол
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси
Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Храмы и памятники Пскова включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Храмы Псковской архитектурной школы включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, о чем сообщила пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.
Обновлено в 06:37
Автоспорт
Экипаж Шибалова финишировал вторым на стартовом этапе «Шелкового пути»
Экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова стал вторым на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь-2019" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки
Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
Обновлено в 06:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию
Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04