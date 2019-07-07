Экономика
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 годуКоммерсантъ вчера в 09:01
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года. По его словам, за первое полугодие рынок сократился на 2,4% и «ситуация трудная».
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Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
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Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились
Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
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Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено вчера в 09:15
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В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
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Россия ответила на критику США о запрете полетов в Грузию
США следует задуматься о собственных санкциях вместо «менторских поручений» по поводу ситуации с прекращением авиасообщения между Россией и Грузией.
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Кино
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В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева
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Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Игры
Авторы Limbo и Inside спрятали ещё пару иллюстраций своей новой игры в вакансиях
Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу, выйдя в трёхмерное пространство.
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Происшествия
В Мексике задержаны семеро россиян
Задержанные около трех дней пребывают в аэропорту мексиканского города Канкун. В настоящее время они ждут обратного рейса в Россию.
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Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты
По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:13
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
ЖКХ
Почти 70 домов Красногорска лишились горячей воды из-за долгов
С 4 июля прекращена подача газа к котельной Павшино в микрорайоне Павшинская пойма, без горячей воды остались 68 многоквартирных домов, обслуживаемых этой частной котельной, говорится в сообщении администрации муниципалитета в Instagram.
Обновлено в 02:51
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Наука
Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию
Психологи из Тюмени выяснили, с чем у людей связан интерес к зимнему плаванию. Оказывается, моржевание помогает справиться с тревогой.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы слова
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах.
Обновлено в 08:35
Спорт
Российские регбисты уступили Японии в полуфинале Универсиады
Сборная России по регби-7 проиграла команде Японии в матче 1/2 финала на Универсиаде в Неаполе. Встреча завершилась со счетом 0:14.
Обновлено в 04:58
Футбол
СМИ: «Спартак» предложил €12 млн за сына легендарного футболиста Хаджи
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника румынского «Вииторула» Яниса Хаджи, который является сыном легендарного экс-игрока Георге Хаджи.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Политика
Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55