Экономика

АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 годуКоммерсантъ вчера в 09:01

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года. По его словам, за первое полугодие рынок сократился на 2,4% и «ситуация трудная».
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Автоваз готовится к трудной ситуации и не переплачивает за комплектующие

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ГлобалМСК.ру08:11

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Президент «АвтоВАЗ»: Возможностей для увеличения рынка в 2019 году нет

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АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году

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В «АвтоВАЗе» сообщили, что стоимость комплектующих «Автокомпонента» не изменилась

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
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Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

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Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
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Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
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В Одессе идет спецоперация «Гром»

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На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Игры

Авторы Limbo и Inside спрятали ещё пару иллюстраций своей новой игры в вакансиях

Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу, выйдя в трёхмерное пространство.
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Задержанные около трех дней пребывают в аэропорту мексиканского города Канкун. В настоящее время они ждут обратного рейса в Россию.
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В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
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По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

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Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке

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