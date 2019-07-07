Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года. По его словам, за первое полугодие рынок сократился на 2,4% и «ситуация трудная».

АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году

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