Экономика
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 годуКоммерсантъ 09:01
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года. По его словам, за первое полугодие рынок сократился на 2,4% и «ситуация трудная».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:17, Вашингтон
Авто
Опубликованы цены на новый компактный кроссовер Kia XCeed
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Елизавета II проигнорирует крестины сына Меган Маркл и принца Гарри
Королева Елизавета II не приедет на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 09:22
Футбол
Семак: «Зенит» допустил командные ошибки в матче с «Локомотивом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре вратаря команды Андрея Лунёва в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Обновлено в 14:47
Происшествия
Тете искалеченной девочки из Ингушетии подобрали статью
Правоохранители задержали тетю семилетней девочки из Ингушетии, ее подозревают в пытках и издевательствах над ребенком.
Обновлено вчера в 06:32
Гаджеты
В камере Google Pixel появится режим «перемотки времени»
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
Обновлено в 12:12
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Общество
Группа «А-Студио» бойкотировала выступление в Грузии
Группа "А-Студио" отказалась ехать с концертов в Грузию.
Обновлено в 15:02
Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Участники протестного шествия потребовали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Шереметьево проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Столичный аэропорт Шереметьево проверяют из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва.
Обновлено в 14:46
Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»
Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
Обновлено в 03:21
Происшествия
Рекордное землетрясение в Калифорнии запечатлели на ТВ
В прямом эфире американского телеканала KCAL9 оказалось запечатлено начало ставшего рекордным по силе землетрясения в Калифорнии, 6 июля передает РЕН-ТВ.
Обновлено в 09:27
Театры
Евгений Марчелли поставит спектакль в «Сатириконе»
Бывший художественный руководитель Волковского театра Евгений Марчелли поставит спектакль в "Сатириконе".
Обновлено в 13:34
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в Японии
По меньшей мере три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в японском городе Такацуки.
Обновлено в 13:30
Религия
Патриарх Кирилл освятит храм в Коневском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
Обновлено в 12:02
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона
МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка
Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020»
До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда.
Обновлено вчера в 07:58
Космос
Аппаратура Джеймса Уэбба помогает офтальмологам с помощью LASIK Tech
Согласно заявлению NASA, офтальмологи теперь используют эту технологию для улучшения зрения человека.
Обновлено в 15:11
Политика
Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД
Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:51
Космос
Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Мужчина ранил женщину и троих детей ножом в Лондоне
Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35