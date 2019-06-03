Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta CrossИзвестия 06:22
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж универсала Lada Granta Cross. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба компании. У новинки самый большой в семействе Lada Granta дорожный просвет — 198 мм.
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Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
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Обновлено в 07:10
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Хоккей
Никита Сошников перешел из «Сент-Луиса» в «Салават Юлаев»
Права на нападающего принадлежали петербургскому СКА, но в результате обмена теперь новым клубом нападающего станет уфимский "Салават Юлаев".
Обновлено в 06:44
Общество
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
В России не намерены создавать женский отряд космонавтов.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
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Путин распределил гранты на культурные проекты
Обновлено в 05:15
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Здоровье
Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой
В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями
Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 07:39
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Экономика
В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4%
В результате экономия до конца года составит более 300 миллионов рублей, что скажется на снижении темпов роста тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 08:08
Экономика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Кино
Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне
Обновлено в 08:00
Футбол
На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфера
Мадридский «Реал» на этой неделе планирует завершить три трансфера, информирует Marca.
Обновлено в 06:37
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Здоровье
Тверская область вошла в число лидеров по бешенству
По данным службы только в мае зарегистрировано 94 случая бешенства, при этом лидерами по обнаружению больных животных являются Московская, Тверская и Смоленская области.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17