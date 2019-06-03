Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta CrossИзвестия 06:22

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж универсала Lada Granta Cross. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба компании. У новинки самый большой в семействе Lada Granta дорожный просвет — 198 мм.
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Стали известны цены на Lada Granta Cross

Motor06:39

Объявлены цены на LADA Granta Cross

Автостат05:56

LADA Granta Cross – старт продаж

Abiznews05:47

Объявлены цены на вседорожную Lada Granta Cross

Журнал Авто.ру06:37

АвтоВАЗ объявил цены на новую Lada Granta Cross

AutoNews06:17

Новая LADA Granta Cross официально вышла на рынок и получила ценник

CarsWeek.ru06:12

Озвучены цены на LADA Granta Cross

Автоновости дня05:47
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
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В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Обновлено в 05:07
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Организатор протестов в Екатеринбурге оштрафована на 20 тысяч рублей

Обновлено в 06:47
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Хоккей

Никита Сошников перешел из «Сент-Луиса» в «Салават Юлаев»

Права на нападающего принадлежали петербургскому СКА, но в результате обмена теперь новым клубом нападающего станет уфимский "Салават Юлаев".
Обновлено в 06:44
Общество

В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов

В России не намерены создавать женский отряд космонавтов.
Обновлено в 08:00
Единоборства

Джошуа был уверен в победе над Руисом и не думал о реванше

Обновлено в 04:31
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Культура

Путин распределил гранты на культурные проекты

Обновлено в 05:15
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Здоровье

Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой

В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями

Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 07:39
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Экономика

В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4%

В результате экономия до конца года составит более 300 миллионов рублей, что скажется на снижении темпов роста тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 08:08
Экономика

Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле

Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Кино

Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне

Обновлено в 08:00
Футбол

На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфера

Мадридский «Реал» на этой неделе планирует завершить три трансфера, информирует Marca.
Обновлено в 06:37
Общество

Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

Обновлено в 08:00
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Здоровье

Тверская область вошла в число лидеров по бешенству

По данным службы только в мае зарегистрировано 94 случая бешенства, при этом лидерами по обнаружению больных животных являются Московская, Тверская и Смоленская области.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
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