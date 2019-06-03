Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублейКоммерсантъ 06:12

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
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