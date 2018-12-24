ПАО «АвтоВАЗ» до 2026 года планирует выпустит восемь новых моделей автомобилей и девять фейслифтов, сообщает 24 декабря Автостат.

Авто Авто Hyundai отзывает в России новые Santa Fe

Авто Авто В Сети появилась очередная фотография новой Toyota Supra В распоряжении сайта SupraMKV оказалась очередная фотография серийной версии спорткупе Toyota Supra нового поколения.

Авто Авто Российский рынок новых электрокаров в ноябре перестал расти Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в ноябре 2018 года объем рынка новых электромобилей в нашей стране составил 10 единиц, что в точности соответствует результату годичной давности.

Авто Авто Mercedes-AMG показал видеотизер дрифт-режима на новом A-Class Компания Mercedes-AMG обнародовала небольшой ролик самой быстрой и мощной версии хэтчбека A-Class нового поколения, который получил индекс А45.

Авто Авто Volkswagen готовит конкурента Дефендеру и Рэнглеру Volkswagen постепенно отказывается от дизелей и готовит масштабное наступление в сегменте электромобилей.

Авто Авто Немецкую BMW оштрафовали в Южной Корее на $10 млн В Южной Корее наказали немецкий автоконцерн BMW штрафом в размере 11,2 млрд вон ($9,93 млн) за неустраненную неисправность, результатом чего стали многочисленные случаи возгорания транспортных средств этой компании.

Авто Авто Петербургский завод Toyota уходит на зимние каникулы В настоящее время петербургский завод Toyota выпускает бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4.

Авто Авто Новый электрический спорткар Tesla Roadster был показан на видео В сети Интернет появилось видео, на котором была продемонстрирована новая модель американской автомобильной компании Tesla.

Авто Авто Спорткар Bravado Banshee из игры GTA выставили на продажу На онлайн-аукционе eBay решили продать реплику купе Bravado Banshee из видеоигры GTA V. Спорткар построен ателье West Coast Customs на базе Dodge Viper SRT-10 2006 года.

Авто Авто Корпоративные продажи KIA в ноябре выросли на 36%

Авто Авто Volkswagen зарегистрировал новое название Type 7 На днях немецкий концерн запатентовал название Type 7, которое в 40-х уже использовалось немцами при создании военных «автомобилей для плавания».

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Авто Авто Бельгийцы создали Lada Samara в кузове кабриолет и переделали ВАЗ-2105 Кабриолет Lada Samara Cabrio получил мягкий убирающийся верх, а также иную отделку салона и дизайнерский аэродинамический обвес.

Авто Авто Авторынок Германии в ноябре снизился на 10%