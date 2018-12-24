Авто

«АвтоВАЗ» намерен выпустить восемь новых моделей автомобилей
REGNUM
06:54

ПАО «АвтоВАЗ» до 2026 года планирует выпустит восемь новых моделей автомобилей и девять фейслифтов, сообщает 24 декабря Автостат.
REGNUM06:54

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За семь лет «АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей

Motor09:17

АвтоВАЗ выпустит к 2026 году восемь новинок

AutoNews09:07

«АвтоВАЗ» анонсировал новые модели

Lenta.ru05:57

8 новых моделей и новый слоган - планы АВТОВАЗа

За рулем05:20

«АвтоВАЗ» планирует к 2026 году выпустить восемь новых моделей автомобилей

ТАСС04:28

АВТОВАЗ до 2026 года планирует выпустить 8 новых моделей LADA и 9 фейслифтов

Автостат04:12

«АвтоВАЗ» планирует к 2026 году выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов

CarsWeek.ru05:35
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Авто

Hyundai отзывает в России новые Santa Fe

Обновлено в 09:32
Авто

В Сети появилась очередная фотография новой Toyota Supra

В распоряжении сайта SupraMKV оказалась очередная фотография серийной версии спорткупе Toyota Supra нового поколения.
Обновлено в 03:19
Авто

Российский рынок новых электрокаров в ноябре перестал расти

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в ноябре 2018 года объем рынка новых электромобилей в нашей стране составил 10 единиц, что в точности соответствует результату годичной давности.
Обновлено в 05:06
Авто

Mercedes-AMG показал видеотизер дрифт-режима на новом A-Class

Компания Mercedes-AMG обнародовала небольшой ролик самой быстрой и мощной версии хэтчбека A-Class нового поколения, который получил индекс А45.
Обновлено в 06:23
Авто

Volkswagen готовит конкурента Дефендеру и Рэнглеру

Volkswagen постепенно отказывается от дизелей и готовит масштабное наступление в сегменте электромобилей.
Обновлено в 09:15
Авто

Немецкую BMW оштрафовали в Южной Корее на $10 млн

В Южной Корее наказали немецкий автоконцерн BMW штрафом в размере 11,2 млрд вон ($9,93 млн) за неустраненную неисправность, результатом чего стали многочисленные случаи возгорания транспортных средств этой компании.
Обновлено в 06:28
Авто

Петербургский завод Toyota уходит на зимние каникулы

В настоящее время петербургский завод Toyota выпускает бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4.
Обновлено в 05:47
Авто

Новый электрический спорткар Tesla Roadster был показан на видео

В сети Интернет появилось видео, на котором была продемонстрирована новая модель американской автомобильной компании Tesla.
Обновлено вчера в 22:58
Авто

Спорткар Bravado Banshee из игры GTA выставили на продажу

На онлайн-аукционе eBay решили продать реплику купе Bravado Banshee из видеоигры GTA V. Спорткар построен ателье West Coast Customs на базе Dodge Viper SRT-10 2006 года.
Обновлено в 05:47
Авто

Корпоративные продажи KIA в ноябре выросли на 36%

Обновлено в 04:02
Авто

Volkswagen зарегистрировал новое название Type 7

На днях немецкий концерн запатентовал название Type 7, которое в 40-х уже использовалось немцами при создании военных «автомобилей для плавания».
Обновлено в 00:44
Авто

Генеральный директора Mazda: все в компании мечтают о новом RX

К сожалению, в ближайшее время ждать нового RX не стоит, но учитывая слова генерального директора — рано или поздно, предположительно RX-9, появится в линейке японского бренда.
Обновлено в 08:33
Авто

Бельгийцы создали Lada Samara в кузове кабриолет и переделали ВАЗ-2105

Кабриолет Lada Samara Cabrio получил мягкий убирающийся верх, а также иную отделку салона и дизайнерский аэродинамический обвес.
Обновлено в 02:19
Авто

Авторынок Германии в ноябре снизился на 10%

Обновлено в 00:42
Авто

Минтранс готовит запрет на ввоз грузовиков в РФ

Изменения в техрегламент Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию грузовиков без датчиков осевой нагрузки, будут подготовлены Минпромторгом и Минтрансом до конца 2021 года.
Обновлено в 04:15
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