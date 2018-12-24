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«АвтоВАЗ» намерен выпустить восемь новых моделей автомобилей
«АвтоВАЗ» намерен выпустить восемь новых моделей автомобилейREGNUM06:54
ПАО «АвтоВАЗ» до 2026 года планирует выпустит восемь новых моделей автомобилей и девять фейслифтов, сообщает 24 декабря Автостат.
REGNUM06:54
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Авто
Hyundai отзывает в России новые Santa Fe
Обновлено в 09:32
Авто
В Сети появилась очередная фотография новой Toyota Supra
В распоряжении сайта SupraMKV оказалась очередная фотография серийной версии спорткупе Toyota Supra нового поколения.
Обновлено в 03:19
Авто
Российский рынок новых электрокаров в ноябре перестал расти
Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в ноябре 2018 года объем рынка новых электромобилей в нашей стране составил 10 единиц, что в точности соответствует результату годичной давности.
Обновлено в 05:06
Авто
Mercedes-AMG показал видеотизер дрифт-режима на новом A-Class
Компания Mercedes-AMG обнародовала небольшой ролик самой быстрой и мощной версии хэтчбека A-Class нового поколения, который получил индекс А45.
Обновлено в 06:23
Авто
Volkswagen готовит конкурента Дефендеру и Рэнглеру
Volkswagen постепенно отказывается от дизелей и готовит масштабное наступление в сегменте электромобилей.
Обновлено в 09:15
Авто
Немецкую BMW оштрафовали в Южной Корее на $10 млн
В Южной Корее наказали немецкий автоконцерн BMW штрафом в размере 11,2 млрд вон ($9,93 млн) за неустраненную неисправность, результатом чего стали многочисленные случаи возгорания транспортных средств этой компании.
Обновлено в 06:28
Авто
Петербургский завод Toyota уходит на зимние каникулы
В настоящее время петербургский завод Toyota выпускает бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4.
Обновлено в 05:47
Авто
Новый электрический спорткар Tesla Roadster был показан на видео
В сети Интернет появилось видео, на котором была продемонстрирована новая модель американской автомобильной компании Tesla.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Спорткар Bravado Banshee из игры GTA выставили на продажу
На онлайн-аукционе eBay решили продать реплику купе Bravado Banshee из видеоигры GTA V. Спорткар построен ателье West Coast Customs на базе Dodge Viper SRT-10 2006 года.
Обновлено в 05:47
Авто
Корпоративные продажи KIA в ноябре выросли на 36%
Обновлено в 04:02
Авто
Volkswagen зарегистрировал новое название Type 7
На днях немецкий концерн запатентовал название Type 7, которое в 40-х уже использовалось немцами при создании военных «автомобилей для плавания».
Обновлено в 00:44
Авто
Генеральный директора Mazda: все в компании мечтают о новом RX
К сожалению, в ближайшее время ждать нового RX не стоит, но учитывая слова генерального директора — рано или поздно, предположительно RX-9, появится в линейке японского бренда.
Обновлено в 08:33
Авто
Бельгийцы создали Lada Samara в кузове кабриолет и переделали ВАЗ-2105
Кабриолет Lada Samara Cabrio получил мягкий убирающийся верх, а также иную отделку салона и дизайнерский аэродинамический обвес.
Обновлено в 02:19
Авто
Авторынок Германии в ноябре снизился на 10%
Обновлено в 00:42
Авто
Минтранс готовит запрет на ввоз грузовиков в РФ
Изменения в техрегламент Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию грузовиков без датчиков осевой нагрузки, будут подготовлены Минпромторгом и Минтрансом до конца 2021 года.
Обновлено в 04:15