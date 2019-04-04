Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada LargusAutoNews 08:07
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе. Цены на автомобили стартуют с отметки 728 300 рублей.
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Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею
Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено в 19:24
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Обновлено в 12:28
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Саутгейт награжден Орденом Британской империи
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в четверг стал офицером Ордена Британской империи.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Политика
Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк
Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Путешествия
Российским заповедным территориям не хватает специалистов по туризму
В экологическом туризме наметилась тенденция к увеличению популярности туров с особенной концепцией: людей все больше привлекают нестандартные маршруты.
Обновлено в 04:33
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
ООН забила тревогу по поводу ситуации на юго-востоке Нигера
В Управлении по гуманитарным вопросам ООН обратили внимание на «быстрое ухудшение ситуации в области безопасности» в регионе Диффа, граничащем с бассейном озера Чад и северо-востоком Нигерии — территориями, где зародилась радикальная исламистская секта «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и где находятся основные базы ее боевиков.
Обновлено в 15:26
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Происшествия
Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Политика
Конгресс США отказал Саудовской Аравии в поддержке
«Если бы вы действительно волновались о жизнях йеменцев, то поддержали бы усилия Саудовской Аравии, препятствующие превращению Йемена в марионетку коррумпированной, жестокой Исламской Республики Иран»,— заявил госсекретарь США Майк Помпео после принятия резолюции Сенатом.
Обновлено в 14:07
Общество
В России могут начать выдавать маткапитал за первого ребенка
В правительстве России задумались о помощи семьям в виде выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка, пишет РБК, ссылаясь на Татьяну Голикову.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Здоровье
Названы основные причины отрыва тромба
Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика
Дебаты с Порошенко Зеленский предложил вести Тимошенко
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Здоровье
В Калмыкии появился первый передвижной рентгеновский маммограф
Сегодня передвижной комплекс вручил в торжественной обстановке заместитель гендиректора АО «КТК-Р» по связям с Правительством РФ Михаил Гришанков.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26