Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada LargusAutoNews 08:07

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе. Цены на автомобили стартуют с отметки 728 300 рублей.
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АвтоВАЗ запустил продажи двухтопливной Lada Largus

Tvoe-avto.com17:27

АВТОВАЗ начал продавать LADA Largus CNG

Тарантас Ньюс09:12

В России стартовали продажи битопливной Lada Largus CNG

SpeedMe07:00

Битопливная Lada Largus поступила в продажу

32CARS.ru07:24

АВТОВАЗ начал продажи второй модели LADA из линейки CNG

Автостат06:56

Стартовали продажи битопливного Lada Largus CNG

За рулем Кубань06:32

Lada Largus «для экономных» поступила в продажу

Российская газета06:42
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею

Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено в 19:24
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Обновлено в 12:28
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Саутгейт награжден Орденом Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в четверг стал офицером Ордена Британской империи.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Политика

Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Путешествия

Российским заповедным территориям не хватает специалистов по туризму

В экологическом туризме наметилась тенденция к увеличению популярности туров с особенной концепцией: людей все больше привлекают нестандартные маршруты.
Обновлено в 04:33
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Здоровье

Плохое питание оказалось вреднее употребления табака

Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Единоборства

Менеджер рассказал о реакции Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Обновлено в 18:35
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

ООН забила тревогу по поводу ситуации на юго-востоке Нигера

В Управлении по гуманитарным вопросам ООН обратили внимание на «быстрое ухудшение ситуации в области безопасности» в регионе Диффа, граничащем с бассейном озера Чад и северо-востоком Нигерии — территориями, где зародилась радикальная исламистская секта «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и где находятся основные базы ее боевиков.
Обновлено в 15:26
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Происшествия

Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика

Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Политика

Конгресс США отказал Саудовской Аравии в поддержке

«Если бы вы действительно волновались о жизнях йеменцев, то поддержали бы усилия Саудовской Аравии, препятствующие превращению Йемена в марионетку коррумпированной, жестокой Исламской Республики Иран»,— заявил госсекретарь США Майк Помпео после принятия резолюции Сенатом.
Обновлено в 14:07
Общество

В России могут начать выдавать маткапитал за первого ребенка

В правительстве России задумались о помощи семьям в виде выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка, пишет РБК, ссылаясь на Татьяну Голикову.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Здоровье

Названы основные причины отрыва тромба

Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика

Дебаты с Порошенко Зеленский предложил вести Тимошенко

Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Здоровье

В Калмыкии появился первый передвижной рентгеновский маммограф

Сегодня передвижной комплекс вручил в торжественной обстановке заместитель гендиректора АО «КТК-Р» по связям с Правительством РФ Михаил Гришанков.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов

Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26
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