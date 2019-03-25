Авто

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4Автоновости дня 03:04

Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным. Документ в редакцию портала лада.онлайн прислал один из читателей.
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«АвтоВАЗ» придумал 17 улучшений для Lada 4x4

Motor08:34

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

Автоновости дня03:04

Внедорожник Lada 4x4 доработают по 17 пунктам

Журнал Авто.ру07:32

АвтоВАЗ рассматривает варианты обновления LADA 4x4

CarsWeek.ru04:32

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник Lada 4x4

AutoNews06:41

Что изменится в Lada 4x4 после обновления: все доработки

За рулем06:20

АвтоВАЗ собирается улучшить внедорожник Lada 4x4

Тарантас Ньюс03:29
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Происшествия

СК Петербурга начал проверку обстоятельств гибели ребенка на Неве

Обновлено в 14:28
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя

Кинокритики называют прорывной роль Юлии Пересильд в драме Алексея Учителя «Край», где партнером Юлии был Владимир Машков.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении

Обновлено в 05:52
Космос

Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей

Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.
Обновлено в 04:29
Общество

Новой «Мисс Москва-2018» выдадут запасную корону

Вице-мисс Москва Ксения Поленова, которой перейдет титул «Мисс Москва-2018», получит другую корону, так как главная подлежит ремонту.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Венесуэле снова отключилось электричество

Ранее в марте в Венесуэле уже было зафиксировано отключение электроэнергии, в результате которого без света осталась почти вся территория страны.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Политика

Белый дом прокомментировал выводы Минюста по докладу Мюллера

Белый дом назвал выводы Министерства юстиции США по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» полным оправданием американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие

Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России

Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30
Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту

Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade.
Обновлено в 14:17
Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Баскетбол

«Химки» обыграли «Астану» в Лиге ВТБ

Обновлено в 14:56
Хоккей

Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

Обновлено в 15:41
Авто

Концерн Daimler может закрыть марку Smart

Обновлено в 11:41
Гаджеты

Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro позируют на общем фото накануне анонса

Уже завтра будут представлены флагманские камерофоны Huawei P30 и P30 Pro, а пока что мы предлагаем вашему вниманию новые фотографии, на которых новинки можно увидеть рядом друг с другом.
Обновлено в 13:23
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Музыка

Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Мельбурне

Народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман станет единственным российским участником гала-концерта All-Star Global Concert ("Концерт всех звезд") Международного дня джаза, который в 2019 году пройдет в городе Мельбурне.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Обновлено вчера в 10:26
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемого в краже картины Куинджи

Обновлено в 11:58
Политика

Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома

Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Общество

Минобрнауки: количество бюджетных мест в вузах увеличится

Сколько именно бюджетных мест планируют добавить – не сообщается. На 2019 г. всего запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест в вузах.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
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