ПАО "АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.

АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК

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