Экономика
ПАО "АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.
Интерфаксвчера в 23:06
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские автопроизводители подают заявки на СПИК с иностранными партнерами
Вести.Финансвчера в 23:20
«АвтоВАЗ» подал заявку на специнвестконтракт в составе Renault-Nissan-Mitsubishi
Говорит Москвавчера в 23:41
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Экономика
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года
По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
ВЭБ.РФ поможет улучшить качество городской среды Приморья
Соглашением предусмотрена возможность реализации проектов по улучшению качества городской среды, в том числе за счет привлечения "дочек" ВЭБ - "ВЭБ-лизинга" и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Обновлено в 00:00
Экономика
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
ЦБ заявил о дефиците оборудования для сбора биометрических данных
Как пояснил РБК источник на рынке обработки биометрических данных, стоимость оборудования одного офиса стандартизированным решением для сбора биометрических данных обходится в 5–9 млн руб. в зависимости от поставщика.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»
«Система» владеет 52,1% акций «Детского мира». В мае Евтушенков в разговоре с РБК не исключал продажу контрольного пакета «Детского мира».
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода
"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Шведские СМИ оценили успехи России в сельском хозяйстве
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
В Банке Англии спрогнозировали последствия Brexit без сделки
Выход Великобритании из ЕС без достижения сделки по Brexit по силе воздействия на экономику Великобритании может превзойти последствия мирового финансового кризиса 2008 года и приведет к рецессии, говорится в заявлении Банка Англии, опубликованного в среду.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Больше половины новых российских евробондов купили британцы
Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова
Власти и бизнес отобрали 174 проекта на общую сумму 10 трлн руб. для инвестирования со стороны частного бизнеса, доложил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения в нарушении датского законодательства о борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся стран Bloomberg
Россия заняла второе место, поднявшись на пять позиций в сравнении с подобным рейтингом, подготовленным полгода назад.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Путин рассказал о ситуации в экономике
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", рассказал о ситуации в российской экономики.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Депутаты почти единогласно приняли бюджет Алтайского края на 2019 год
Закон «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принят сегодня, 29 ноября, на сессии краевого Законодательного Собрания.
Обновлено вчера в 23:29