Экономика
ПАО "АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.
Интерфаксвчера в 23:06
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Российские автопроизводители подают заявки на СПИК с иностранными партнерами
Вести.Финансвчера в 23:20
«АвтоВАЗ» подал заявку на специнвестконтракт в составе Renault-Nissan-Mitsubishi
Говорит Москвавчера в 23:41
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Экономика
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 01:15
Энергетика
Независимым сетям АЗС разрешили поднять цены на топливо
Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.
Обновлено в 01:26
Финансы
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 01:18
Экономика
МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года
По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 01:18
Экономика
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Обновлено в 00:40
Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природный территории, рассчитанная на 2012-2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 01:23
Финансы
Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах
На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода
"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Шведские СМИ оценили успехи России в сельском хозяйстве
Сельское хозяйство является самой быстрорастущей отраслью российской экономики, и сейчас страна экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия, пишет шведский журнал Lantbrukets Affärstidning.
Обновлено в 01:19
Экономика
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения в нарушении датского законодательства о борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 01:14
Экономика
Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ
Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ ЦБ указал ФСБ на невозможность в полном объеме выполнить требования службы по защите собираемых банками биометрических персональных данных граждан.
Обновлено в 00:41
Экономика
Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся стран Bloomberg
Россия заняла второе место, поднявшись на пять позиций в сравнении с подобным рейтингом, подготовленным полгода назад.
Обновлено в 00:09
Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 01:10
Экономика
Больше половины новых российских евробондов купили британцы
«Несмотря на высокую волатильность рынка и непростую политическую ситуацию, размещение нашло живой отклик среди европейских инвесторов (18%), в то время как инвесторы из Великобритании выкупили бóльшую часть выпуска (55%)», — цитирует пресс-служба руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Розничные продажи в Японии выросли максимальными темпами за 10 месяцев
По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в октябре выросли на 1,2%, максимальными темпами с июня, после повышения на 0,1% в сентябре.
Обновлено в 01:28