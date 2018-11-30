Более 70 млрд руб. в течение 10 лет могут вложить «АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в рамках инвестиционного контракта – заявку на его заключение компании уже подали. Об этом через представителя сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

с чего всё началось

СПИК (специнвестконтракт) предполагает объем инвестиций в развитие марки на территории РФ в обмен на субсидии со стороны государства. В случае, если заявка Renault-Nissan-Mitsubishi будет одобрена, то альянс в ближайшие десять лет выпустит множество моделей.

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