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«АвтоВАЗ» готов выпустить Lada Van в обмен на СПИК
«АвтоВАЗ» готов выпустить Lada Van в обмен на СПИКДейли-Мотор02:04
СПИК (специнвестконтракт) предполагает объем инвестиций в развитие марки на территории РФ в обмен на субсидии со стороны государства. В случае, если заявка Renault-Nissan-Mitsubishi будет одобрена, то альянс в ближайшие десять лет выпустит множество моделей.
Дейли-Мотор02:04
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с чего всё началось
Более 70 млрд руб. в течение 10 лет могут вложить «АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в рамках инвестиционного контракта – заявку на его заключение компании уже подали. Об этом через представителя сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Ведомости29 ноября в 16:12
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«АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовы инвестировать 70 млрд рублей
Ведомости29 ноября в 16:12
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
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