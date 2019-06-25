Политика
Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в СШАBFM.ru 07:09
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС. Фирташа обвиняют в подкупе индийских бизнесменов на 18,5 млн долларов ради получения лицензии на добычу титанового сырья в Индии.
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Космос
Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей
В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».
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Теннис
Вихлянцева победила в первом раунде квалификации Уимблдона
Обновлено в 08:58
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика
Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»
Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Финансы
Минфин 26 июня проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 26 июня проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года.
Обновлено в 09:12
Авто
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
Максимальная скорость трактора, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, составила 140,4 км/ч.
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Общество
На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей
Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
Авто
BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next
Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Спасатели МЧС проверили на сейсмоусточивость мэрию сербского города
Российские спасатели МЧС проверили историческое здание на сейсмоустойчивость специальным комплексом "Струна".
Обновлено в 08:37
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика
Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕ
Украинский премьер Владимир Гройсман дал комментарий после того, как делегацию России пригласили принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Финансы
Представители ПСБ вошли в Совдир Связь-банка, ПСБ готов к передаче
Представители Промсвязьбанка уже принимают участие в работе Связь-банка через совет директоров, ПСБ готов к получению Связь-банка, сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.
Обновлено в 09:20
Наука
Провал миссии Science
Баккер и соавторы обратились к авторам исследования 2008 года и получили изображения, которые фигурировали в оригинальной работе.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Влашич рассказал о своей травме
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 03:44
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика
Раскрыт размер зарплаты Зеленского на посту президента
«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — цитирует сообщение RT.
Обновлено в 09:27
Кино
Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ
Обновлено в 07:22
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Общество
На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.
Обновлено вчера в 15:05
Игры
Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa
В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.
Обновлено в 06:13
Финансы
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22